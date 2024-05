Facundo Ale ya tiene dos pedidos de captura vigentes

El primer pedido de detención ordenado por la Justicia fue por otro violento incidente registrado el sábado 20. A las 6.30 n la intersección de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, cuando el agente Mateo González le pidió al conductor de una Amarok negra que detuviera la marcha. “En lo que me acercaba a pedirle la documentación correspondiente del vehículo, el conductor sacó un arma y me pidió que no me acercara. Retrocedí y él realizó tres o cuatro disparos; luego continuó su marcha hasta perderse de vista en Alem y San Lorenzo”, contó la víctima. El agente sostuvo que el agresor habría estado alcoholizado y, según la denuncia presentada, se trataría de Ale, quien habría estado acompañado de al menos dos personas.