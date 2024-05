Chahla: “No se puede avanzar en la ciudad que queremos si no tenemos las ordenanzas necesarias”

Si bien evitó polemizar con su antecesor y no cuestionó el acercamiento político de Germán Alfaro con el gobernador Osvaldo Jaldo, la exministra de Salud afirmó que anteriormente había muy poco control en la capital provincial. “Antes no se controlaba nada. Se ponía más gente en el Estado, se iba, se pagaba y a mí no me parece justo que una persona no trabaje y cobre. En la Municipalidad nosotros los controlamos, hacemos control de permanencia, les ponemos metas, les ponemos funciones, les ponemos misiones a cada uno. Y hay gente que no estaba acostumbrada y que ahora se está acostumbrando al ritmo este. Pero yo creo que se tienen que acabar esas cosas. Porque los impuestos que pagan todos los ciudadanos van para pagarles”, declaró.