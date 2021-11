Nasri aseguró que "Kun" Agüero anunciará su retiro del fútbol

Los medios españoles continúan concentrando su atención en el posible retiro de Sergio Agüero, que sufrió una arritmia cardíaca contra el Alavés, el pasado 30 de octubre.

En las últimas horas, el periodista catalán Gerard Romero, advirtió que el delantero argentino anunciaría su retiro de la práctica profesional a través de una conferencia de prensa pactada para ésta semana.

Qué dijo el "Kun" Agüero ante los rumores de que podría verse forzado a abandonar el fútbol

“Puedo confirmar que el ‘Kun’ Agüero se retira del fútbol. Después de valorar las situaciones que pasaron los últimos días y lo que le comunicaron los médicos decidió dejar el fútbol. La próxima semana dará una conferencia de prensa para anunciar su salida. No recomiendan que siga con la práctica y lo tiene decidido”; aseguraba en su canal de Twitch, Jijantes.

Horas después, el ex futbolista Samir Nasri el que se pronunció en vivo sobre esta afirmación: “El ‘Kun’ me acaba de enviar un mensaje, lamentablemente se confirma. Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno. Es muy buen chico y una gran persona”, explicó el francés durante el programa March of ZeDay, de Canal +.

En Barcelona advierten que "Kun" Agüero podría no volver a jugar al fútbol

“Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envío mucho coraje y mucho cariño porque es alguien que aprecio enormemente”, sentenció el ex compañero del argentino, en Manchester City, durante seis temporadas.

Sin embargo, tras el gran revuelo que causó tamañas revelaciones, fueron varios responsables del club los que alzaron la voz para desmentir lo que se estaba confirmando en distintas partes del mundo.