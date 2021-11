Juri: "la gente dijo en las urnas que quiere a Alfaro como senador, ya no como intendente"

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán renovó por un año el mandato de la actual mesa directiva del cuerpo vecinal: el justicialista Fernando Juri seguirá siendo el presidente del cuerpo.

En caso de asumir como senador, Alfaro no tendrá un sucesor provisorio de su confianza en la Intendencia

Horas después de la votación, Juri fue consultado sobre la posibilidad de que el intendente Germán Alfaro asuma como senador nacional, cargo para el cual fue electo en los comicios de este 14 de noviembre.

"El señor intendente ha sido elegido como senador y él prometió que iba a asumir, así que espero que el señor intendente respete la voluntad popular, porque la voluntad popular ha dicho que ya no lo quiere como intendente, sino que lo quiere como senador", dijo Juri. Acotó que ahora el oficialismo municipal no puede buscar excusas para no cumplir con lo prometido. "Todos sabíamos que el in tendente era candidato testimonial, espero que nos sorprenda y asuma como senador", dijo.

Por otra parte, Juri señaló que hoy se eligió la mesa de conducción del Concejo, si Alfaro asume, Juri tendría que ser intendente por diez días y volvería a reunirse el Concejo Deliberante para elegir quién sería ya el intendente. "Así lo prevé la ley orgánica del municipio, no sé cuál es la preocupación que tanto tienen", afirmó Juri.

Y enfatizó: "ellos hablan del mandato popular, pero la gente dijo en las urnas que quieren a Alfaro como senador, no ya como intendente".