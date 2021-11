Alfaro vaticinó el fin del kirchnerismo y luego festejó con Sánchez

Por Edu Ruiz

El intendente de Capital, Germán Alfaro, aseguró esta noche que en la provincia no hay nada para festejar a pesar de haber sido electo senador nacional en las elecciones legislativas.

"No hay nada que festejar mientras que haya un niño en la provincia que no pueda tener buena educación, y que no pueda tener un calidad de vida acorde a lo que verdaremente somos los argentinos", señaló en la conferencia de prensa que realizó en la Municipalidad.

Asimismo, Alfaro convocó a los sectores de la oposición para conseguir mayores logros porque "los tucumanos tienen que vivir mejor".

"La Nación tiene que entender este mensaje. Aquí en nuestra provincia está el jefe de Gabinete (Juan Manzur), que no es un ministro cualquiera y lo llevaron para que dé vuelta esta elección. Pero la gente no hizo caso y los resultados siguen como estaban en las PASO", agregó.

Asimismo, consideró que "la vuelta de página ya se hizo, los tucumanos queremos entrar en la ola nacional y es el motivo por el que nos encontramos celebrando este resultado".

Minutos más tarde, en el búnker el jefe municipal de Concepción, Roberto Sánchez, electo diputado en Juntos por el Cambio, volvió a castigar al Poder Ejecutivo Nacional: "ya terminó un ciclo, pero comienza otro".

Alfaro llegó caminando al hotel ubicado en 25 de Mayo al 300 y abrazó a Sánchez, dejando una imagen de unidad en ese sector de la oposición. "Los resultados son una forma de criel basta a Cristina (Fernández) y al kirchnerismo", sentenció el intendente, cargando por enésima vez contra la Casa Rosada.