Elecciones 2021: a quiénes vamos a encontrar en el cuarto oscuro

“Devolverle la dignidad al pueblo”

Federico Masso

El legislador confesó que gran parte de su vocación política se vincula con los valores y enseñanzas que le legaron sus padres. “Mi mamá, una maestra con vocación, y papá (técnico constructor) nos inculcaron a tener honestidad, la cultura del trabajo y la solidaridad. Y esto último nos lo enseñaron muy fuerte”, dijo el candidato a senador nacional por el Frente Amplio por Tucumán y recordó que su madre lo llevaba, junto a sus hermanos, a celebrar el Día del Niño con los estudiantes de las escuelas donde trabajaba. “Ya en esa época los chicos le pedían a mi mamá que no llevemos juguetes, sino torta y sándwiches”, recordó. Esas vivencias familiares, el retorno de la democracia en 1983 y las discusiones políticas en el colegio secundario fueron forjando su perfil social. “‘Sentir la injusticia que le pasa a una persona en cualquier parte del mundo es la mayor cualidad de un dirigente’, es la frase que me motiva”, dijo Masso y remarca que la dirigencia actual debe trabajar para devolverle la dignidad a la gente. “Dignidad es que los padres puedan comer con sus hijos todos los días y no tengan que estar trabajando. Dignidad es que miles de tucumanos pueden vivir en un hábitat cómodo y tengan un ingreso fijo, ganado por ellos”, remarcó.

Federico Masso: Frente Amplio

“Que me conozcan por lo que soy”

Ricardo Bussi

Después de participar activamente durante 25 años en la política tucumana, Bussi dijo que perdió la inocencia. “Empecé esto con mucha esperanza, pensando que era un concurso de ideas y no fue así. Aquí, los golpes bajos son la regla”, enfatizó el candidato a senador de Fuerza Republicana. Después de dejar la ciudad de Buenos Aires para radicarse en la provincia, tras el triunfo electoral de su papá, el legislador atravesó distintas etapas durante su trayectoria política. De hecho, él sostiene que uno de los sucesos que marcó su vida fue la elección que le “birló el peronismo” en 1999. “Sufrí desilusiones, experimenté la frustración, el odio hacía mi persona. Vi al Estado ponerse en mi contra”, exclamó. Ricardo es consciente del peso de su apellido y afirma que a raíz de eso mucha gente “lo quiere por carácter transitivo” porque quiso a su padre y también están las personas que lo “odian porque odiaron a mi padre”. “Yo prefiero que me conozcan y me juzguen por lo que soy personal y políticamente”, expresó. Por fuera del mundo político, Bussi se define como un “marido, papá y abuelo afectivo”, una persona con amigos entrañables y amante del deporte. A sus 58 años, el legislador manifestó que su carrera política está llegando al ocaso: “Estoy cerca de salir de esto, tengo 58 años y quiero disfrutar de mi familia”

Ricardo Bussi: Fuerza Republicana

“Hacer lo correcto importa”

Martín Correa

Se puede decir que la vida de Martín Correa está marcada por los números. Sus padres se conocieron en la Facultad de Ciencias Económicas, se recibieron como contadores y en ese contexto, él optó por la carrera de economista. Desde chico, el candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad se inmiscuyó en política y empezó a forjar su ideología ya en la escuela. Además, el dirigente del Partido Obrero tuvo la influencia de su familia paterna y su militancia en la izquierda. Más allá de su faceta militante, Correa es un apasionado hincha de San Martín y poder ver al club de sus amores en La Ciudadela es una de las actividades que más disfruta. “Comparto ese evento con la familia. Ahí me encuentro con amigos, me gusta estar en la puerta de la cancha y saludar a los conocidos”. Independientemente de lo que suceda en las urnas, el candidato asegura que vive con tranquilidad porque “aunque los resultados no sean los esperados, se hace lo correcto y eso es importante para estar en paz”, dijo. Y agregó “hacer lo correcto importa, los resultados son una cuestión distinta”.

Martín Correa: Frente de Izquierda

“Todo lo conseguí con sacrificio”

Germán Alfaro

De chico soñaba con ser militar. La admiración que tenía por un vecino de su barrio lo llevó a Germán Alfaro a ingresar al Liceo y posteriormente al Colegio Militar de la Nación. Pero, a partir del retorno de la democracia su percepción sobre las Fuerzas Armadas cambió y decidió retornar a su casa. “Mi papá se enojó mucho por esa decisión y estuvo nueve meses sin dirigirme la palabra, con mi mamá fue distinto porque supo entender”, relató el candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio. A los 16 años se sumó a las filas del Partido Justicialista como adherente y en esa etapa también conoció a Beatriz Ávila, su compañera de vida. Además de ser vecinos, ambos compartían las actividades que organizaban desde Acción Católica. De sus años como militante del PJ, el intendente capitalino guarda los mejores recuerdos: los dirigentes que lo formaron, las pintadas en tiempos electorales y las recorridas para buscar afiliados. “En la política me hice amigos, pero tengo en claro quiénes son mis amigos y quiénes mis compañeros circunstanciales por el cargo que ocupo”, señaló el dirigente. La amistad, es un aspecto crucial para la vida del jefe comunal y además de buscar refugio de la vorágine diaria en su familia, también recurre cotidianamente con aquellas personas que marcaron su vida: “Con mis amigos comemos, bailamos música de los 80’ y no hablamos de política”. Alfaro asegura que desde chico, su vida está marcada por el sacrificio. “Todo me costó, todo lo que conseguí fue producto del sacrificio y yo creo que la vida sin lucha no tiene sentido y tener esas luchas significa que tenés objetivos por delante”.

Germán Alfaro: Juntos por el Cambio

“Veo a la amistad como un valor”

Pablo Yedlin

Pablo Yedlin reconoce que su llegada a la política está ligada a la amistad que mantiene con Juan Manzur y eso no le pesa. Además de calificarlo como un amigo, para el candidato a senador nacional del Frente de Todos, el jefe de Gabinete de Nación “es un fenómeno de la política”. Más allá del vínculo que lo une con el gobernador en uso de licencia, el diputado destacó la labor que realizó en distintas áreas del gobierno provincial y aseguró que cada vez que dejó un cargo público lo hizo dejándolo mejor de lo que estaba. Para el profesional de la salud, la figura de sus padres resultó clave a lo largo de su vida: de su madre, recuerda que le transmitió el hábito de la lectura y de su padre el don de la honestidad. “Mi viejo es un ejemplo de honestidad a lo largo de su vida. Y fue el consejo más importante que nos dio sin tener que decirlo”, enfatizó. Fuera de la agitada agenda de trabajo que contempla reuniones, sesiones y viajes, Yedlin aprovecha los fines de semana para estar en su casa y compartir tiempo con sus hijos. “Los domingos cocino yo y disfruto de su compañía”, relató.

Pablo Yedlin: Frente de Todos

“Vivimos lo que vive la gente”

Alejandra Arreguez

La candidata a diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad empezó su militancia en el colegio secundario y asegura que lo hace por pasión y convicción “contra las injusticias del mundo actual”. “Nuestra militancia es distinta a la de los otros partidos y llegamos a la gente de otra forma porque a nosotros no nos cuentan las cosas. Nosotros somos laburantes y entendemos lo que pasa la gente”, expresó. En relación a esto, Arreguez enarboló el valor que tiene la palabra y remarcó que la izquierda siempre la honra siendo coherente con sus ideas y propuestas. En su vida personal no todo es política, la dirigente del MST es amante de la literatura, la música, los momentos con amigos y familiares. Y durante la pandemia descubrió su gusto por el ajedrez. La candidata sueña con llegar al Congreso para representar a los tucumanos y así poder cumplir su sueño de poder aportar “a un mundo sin explotación y una sociedad en donde esté por delante la vida de los y las laburantes y no los intereses de un puñado de vivos”.

Alejandra Arreguez: Frente de Izquierda

“Este es mi camino; nací para esto”

Josefina Bussi

Josefina Bussi afronta su primera participación electoral y además de considerarse “la heredera de Fuerza Republicana” asegura que llevar el apellido “pesa bastante”. “Estoy orgullosa de llevar el apellido, orgullosa de ser la hija de Ricardo y la nieta del General. Los dos son mi ejemplo y quiero parecerme a ellos, aunque sea un poquito”, manifestó. A diferencia de sus hermanas, Josefina asegura que la pasión por la política la acompaña desde muy pequeña cuando su padre la subía a los hombros para que la acompañara durante las campañas. Su candidatura en primer término la tomó por sorpresa y eso genera que hoy se sienta “asustada, pero convencida” y enfatiza que ella siente que nació para la política. “En este momento pienso en esta candidatura y con el correr del tiempo veré qué pasa. Este es mi camino, nací para esto”, afirmó.

Josefina Bussi: Fuerza Republicana

“Más difícil que las carreras”

Roberto Sánchez

En una sola palabra Roberto Sánchez se considera un “afortunado” por el hogar en el que nació. “Mis padres me inculcaron todos los valores. Con esa base llegué a ser ingeniero agrónomo y pude hacer lo que más quería que era correr carreras de autos”, afirmó. El intendente de Concepción y candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, es consciente del desafío que representa su postulación porque considera que la actividad política “es más difícil” que el deporte motor. “En mi caso, soy intendente los 365 días del año, el vecino te exige que lo ayudes a mejorar su vida y uno debe hacerlo porque para eso nos votaron”. Más allá de los triunfos que le permitieron ser legislador provincial y jefe comunal, en dos oportunidades, de Concepción, el dirigente de la UCR recordó que también vivió momentos dramáticos en los que su familia la pasó mal. “Nos quemaron la Municipalidad, llegaron a hacernos un piquete en la casa y la familia me preguntaba para qué me había metido en esto si no me hacía falta”, contó. Aunque sus tiempos están ajustados a la gestión, Sánchez señaló que se hace tiempo para compartir momentos con su familia. “La casa es un bálsamo y nunca llevé los problemas del trabajo a la casa”.

Roberto Sánchez: Juntos por el Cambio

“Quiero cambiar la realidad”

Florencia Guerra

La candidata a diputada nacional del Frente Amplio por Tucumán es otra de las caras nuevas que aparecerán hoy en el cuarto oscuro. A los 23 años se recibió como abogada y empezó a litigar. Hoy con su participación política anhela “poder cambiar la realidad”. “Desde que empecé a trabajar me dediqué al área de familia y género y allí percibí muchas desigualdades en la provincia y la imposibilidad que tienen muchas personas para acceder al servicio de justicia”, comentó la letrada y sostuvo que en la actualidad “el dinero es la respuesta para obtener derechos fundamentales” porque alguien carente de recursos está imposibilitado de acceder a derechos fundamentales como la salud. En la historia de su vida, la familia cumple un rol clave por la contención que representa para ella sus padres y su hermano. Incluso, entre los mejores recuerdos que lleva consigo atesora el vals que bailó con su papá, cuando egresó del secundario.

Florencia Guerra: Frente Amplio

“La palabra lo es todo”

Rossana Chahla

“Apasionada por la medicina”, así se define Rossana Chahla al hablar de la profesión que eligió para su vida. Desde muy joven, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos supo que quería especializarse en obstetricia y durante largo tiempo se abocó al acompañamiento de mujeres embarazadas. Hace 13 años decidió dar un paso al costado y dejar los partos por el tiempo que demandaban. “Yo atendía partos a la hora que sea y un día cuando me iba, mi hijo más chico que tenía dos años, se agarró de la reja y me dijo: ‘mamá no quiero que te vayas más’. Ahí decidí que iba a dejar de hacerlos”, contó. En 2003, Chahla aceptó el desafío de ponerse al frente de la Maternidad y a finales de 2015 recibió el llamado del gobernador Juan Manzur, para hacerse cargo del Ministerio de Salud. “Me senté con mi marido y mis hijos para contarles lo que me habían ofrecido y que en caso de aceptar se iba a poder hablar bien o mal de mí. Mi marido me dijo que el tren pasa una vez y que uno puede bajarse en cualquier momento, pero no volver a subirse. Y mis hijos al unísono dijeron que era un premio al reconocimiento, por eso acepté”, relató la funcionaria. Consultada sobre al valor de la palabra, la candidata dijo que tanto en política como en medicina, la palabra “lo es todo y vale todo”. “A mis pacientes siempre les dije la verdad. Muchas veces podemos dar malas noticias y en esos casos hay que hacer algo infalible que es ponerse en el lugar del otro”, exclamó.