Votó Alberto Fernández: "no somos nosotros los que no queremos el diálogo"

El presidente Alberto Fernández aseguró esta mañana que "lo más importante" es que hoy "el pueblo se exprese con toda su fuerza y convicción", tras emitir su sufragio en el barrio porteño de Puerto Madero. Además sostuvo que su Gobierno siempre estuvo "abierto al diálogo" y que no tiene previsto hacer cambios, en relación a su Gabinete.

El jefe de Estado votó pasadas las 9.30, en la mesa número 69, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde llegó acompañado de la primera dama, Fabiola Yañez.

"Soy un hombre de Estado de Derecho y un hombre de la democracia; por lo tanto, cada día que la Argentina vota, para mí es valioso e importante” señaló el mandatario al tiempo que afirmó que "mañana es lunes y la Argentina continúa, y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta que construyamos”.

Sobre el resto de su jornada detalló que irá a "tomar un café con Leandro Santoro (primer candidato del Frente de Todos en el distrito porteño) y otros compañeros", y después concurrirá a la quinta de Olivos porque "tengo trabajo y mañana lunes la Argentina continúa".

ANTE LA PRENSA. Alberto Fernández y Fabiola Yáñez segundos antes de la conferencia del presidente luego de emitir su voto. FOTO PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

"Hay que seguir trabajado para construir lo que falta", advirtió el Presidente, quien utilizó su propia lapicera para firmar, tal lo estipulado por el protocolo sanitario.

En tanto, al ser consultado sobre el diálogo con la oposición, Fernández remarcó que desde el Gobierno "siempre" se tuvo "el diálogo abierto", y agregó: "En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social; por lo tanto, el diálogo siempre está abierto; no es nuestro problema; no somos nosotros los que no queremos el diálogo”.