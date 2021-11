San Martín: “Quiero un ascenso más”

Capitán, referente, pilar con sentido de pertenencia. Ignacio Arce cumple hoy 98 partidos con la camiseta “santa” y apuesta a seguir escribiendo su historia en un club al que aprendió a querer y en el que se siente como en su casa. “San Martín es mi lugar en el mundo”, asegura.

Durante los últimos días, su nombre estuvo en los principales portales nacionales y del mundo. En lo que va de 2021, “Mono” disputó 33 juegos y en 18 dejó su arco en cero. Ese récord lo erigió como el mejor arquero argentino y lo ubicó en el top 10 de arqueros a nivel mundial. “La verdad es que mucha importancia no le doy a eso. Obvio que es lindo y que cuando me lo dicen me siento bien. Pero ya está... el objetivo es otro”, dice intentando no quedar como el único responsable de la solidez que el “Santo” muestra en la última línea. “Desde que vino Pablo (De Muner) mejoramos mucho en ese aspecto. Se armó un bloque defensivo fuerte, bien trabajado; hay partidos en los que casi ni me llegan y eso habla del buen trabajo en conjunto. Además, tenemos en Hernán (Pellerano) un gran referente y puntal en el fondo”.

Arce llegó a La Ciudadela a mediados de 2017. Ya había quedado deslumbrado con la hinchada una vez que visitó al “Santo”; pero a partir de su llegada vivió un sueño. Disfrutó momentos soñados, comió barro y creció como futbolista y como persona. “Estoy mucho más maduro que cuando llegué. Antes sentía que me comía el mundo jajaja”, jura y agrega detalles al asunto. “Aprendí de los errores, creció y el nacimiento de mi hijo me hizo muy bien. Estoy en mi mejor momento”.

Con un estilo desfachatado y una caradurez que es casi un sello característico suyo, parece no sufrir los tradicionales nervios de una definición. Pero la procesión va por dentro. “Nacho” sabe que pueden llegar a ser sus últimos partidos en el club que aprendió a amar y quiere quedar en la historia. “Quiero conseguir un ascenso más”, afirma y va más allá. “Quedan las últimas fechas del campeonato y sólo pienso en dar lo mejor de mí. Volver a ascender con San Martín sería un sueño y algo que ansío. Cuando termine el torneo debo volver a Unión y ahí ya no dependerá de mí poder extender mi historia en San Martín. Por eso apuesto a conseguir otro título, a quedar en la historia y a ser feliz. Después se verá”, agrega.

Para acercarse más al sueño que tiene su arquero, San Martín necesita ganar en casa. No le queda otra. Las posibilidades comienzan a ser cada vez menos y en La Ciudadela saben que el duelo contra Agropecuario es una final más; como la que jugaron con Temperley, contra Deportivo Maipú y como la que deberán disputar en la cancha de Quilmes y contra Tigre en Bolívar y Pellegrini. “Es un partido clave y debemos ganarlo. Creo que venimos bien, en alza, pese a que el último domingo no jugamos tan bien”, afirma “Mono”, antes de resaltar las virtudes del rival de turno y pedir máxima concentración. “Agropecuario es un equipo que juega realmente muy bien. Hace mucho que no pierde, está decidido a pelear por uno de los ascensos y fue el rival más difícil que enfrentamos en esta temporada. Es una buena prueba para demostrar para qué estamos”.

Sumar de a tres sería clave para mirar el futuro cercano con otros ojos, según la mirada de Arce. “Si hacemos las cosas bien podemos aspirar a llegar a la final. Confío mucho en el grupo y en el cuerpo técnico”, concluye el arquero cuyo sueño es el mismo que tienen todos sus hinchas.

Desde las 18

San Martín: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lopes y Lucas Diarte; Juan Imbert, Rodrigo Herrera y Daniel González; Leandro Vella, Marcelo Estigarribia y Lucas Cano. DT: Pablo De Muner.

Agropecuario: Darío Sand; Juan Díaz, Ezequiel Parnisari, Federico Rosso y Gabriel Lazarte; Brian Álvarez, Facundo Juárez, Gonzalo Ríos y Andrés Ayala; Brian Blando y Emanuel Dening. DT: Manuel Fernández.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: La Ciudadela.

TV: TyC Sports.

Juegan al misterio

Luego de la práctica matutina, los futbolistas volvieron a sus casas y a las 21 se reunieron en el hotel Hilton para quedar concentrados. Sin embargo, hasta el cierre de la edición el cuerpo técnico no había dado a conocer los convocados.

El "Santo" volvió a depender de sí mismo

El resultado que pedían todos en La Ciudadela, se dio en Isidro Casanova. Almirante Brown (líder de la zona A) y Quilmes (escolta) no se sacaron ventajas. Igualaron 0 a 0 y le pasaron a la pelotita al equipo dirigido por Pablo De Muner.

La parda en La Matanza hizo que San Martín volviera a depender de sí mismo en la lucha por quedarse con el primer lugar de la zona, lo que le entregaría en mano el boleto para disputar la finalísima por el primer ascenso.

El “Santo”, en caso de ganar hoy, alcanzará a la “Fragata” en 56 unidades, pero su mejor diferencia de gol lo pondría por encima de todos; algo clave de cara a la definición del campeonato.

Pero esa no es el único motivo para que en La Ciudadela aspiren a sumar de a tres esta tarde. Una victoria también le serviría a San Martín para asegurarse, al menos, un lugar en torneo Reducido que definirá el segundo ascenso. “Estamos bien como grupo. Tenemos que apuntar a ganar, depende de nosotros”, dijo Leandro Vella.

El resto de los partidos que se jugaron ayer fueron: Brown (A) 1- Barracas 2, San Telmo 0-Tristán Suárez 1, Guillermo Brown 0-Independiente Rivadavia 2, Defensores de Belgrano 0-Ferro 2 y Belgrano 1-Deportivo Maipú 0. Hoy juegan: Almagro-Güemes, Riestra-Temperley y Nueva Chicago-Tigre.