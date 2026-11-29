Resumen para apurados
- El juez Ariel Lijo solicitó informes al Banco Central y a la AGN para investigar el traslado y manejo de reservas de oro a Londres, buscando esclarecer autorizaciones y controles.
- La causa surgió tras un informe de la AGN que detectó fallas en el envío de 1.000 lingotes en 2024 y pérdidas por más de USD 1.000 millones en derivados financieros durante 2025.
- La investigación determinará eventuales responsabilidades de funcionarios, mientras la AGN recomienda repatriar el metal y el BCRA defiende la legalidad de sus operaciones.
La Justicia avanzó en la investigación sobre el manejo de las reservas de oro del Banco Central (BCRA). El juez Ariel Lijo solicitó documentación para reconstruir cómo se realizaron las operaciones y quiénes intervinieron.
Las medidas buscan determinar qué funcionarios tenían facultades para decidir sobre los lingotes, qué controles se aplicaron y qué entidades financieras participaron.
Qué información pidió la Justicia sobre el oro del BCRA
El magistrado requirió a la Auditoría General de la Nación (AGN) una copia completa del informe sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025.
El pedido comprende la documentación respaldatoria, los papeles de trabajo y las eventuales disidencias de los auditores. También solicitó los fundamentos de esas diferencias y la respuesta que presentó el BCRA ante las observaciones.
Además, el juzgado quiere conocer si la AGN realizó nuevas evaluaciones, requerimientos o intervenciones después de recibir las explicaciones de la autoridad monetaria.
En paralelo, Lijo pidió al Banco Central que detalle el marco normativo que regulaba las decisiones sobre las reservas de oro. La entidad deberá identificar las áreas y los funcionarios que tenían facultades para intervenir.
El requerimiento también incluye los procedimientos de aprobación, los mecanismos de control interno y las instancias de supervisión. El organismo deberá acompañar la documentación correspondiente e identificar a los bancos que participaron.
La relación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía
Otro de los puntos de la investigación apunta a determinar si existieron instrucciones o intercambios institucionales entre el BCRA y el Ministerio de Economía.
El juez pidió que la autoridad monetaria informe si desde 2025 hasta la actualidad recibió directivas o mantuvo comunicaciones con el Palacio de Hacienda sobre la administración de las reservas de oro.
El requerimiento también comprende las operaciones de derivados financieros cuyo activo subyacente sea el oro. Si existieron comunicaciones sobre estos temas, el organismo deberá aportar las constancias correspondientes.
Las medidas fueron dispuestas el 27 de octubre, luego de los requerimientos formulados por el Ministerio Público Fiscal antes de expedirse sobre la denuncia. En la misma resolución, el magistrado tuvo presente una ampliación de la presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón.
Qué detectó la AGN sobre el traslado del oro a Londres
La investigación judicial se desarrolla en paralelo a la difusión de un informe de la AGN sobre el traslado y depósito de barras de oro en el exterior.
El organismo de control determinó que el Banco Central envió 1.000 barras a Londres entre junio y agosto de 2024. La auditoría identificó deficiencias en los procedimientos y en la documentación disponible para reconstruir las operaciones.
Uno de los cuestionamientos fue la falta de un instructivo formalmente aprobado que estableciera las etapas del traslado, los responsables, los controles y los procedimientos ante posibles contingencias.
El documento también advirtió que el movimiento modificó la naturaleza del activo. El BCRA dejó de tener lingotes físicos individualizados bajo su custodia y pasó a contar con un derecho de crédito sobre oro no asignado.
Otro punto observado fue la cobertura del transporte. La AGN señaló que no pudo acceder a la póliza de seguro completa. El Banco Central respondió que la transportista tenía una cobertura global y presentó una confirmación emitida por un corredor de seguros.
Sin embargo, la auditoría mantuvo la observación porque el documento no permitía verificar las condiciones contractuales, los beneficiarios ni las franquicias aplicables. El organismo aclaró que su cuestionamiento no implica afirmar que los envíos carecieran de seguro.
Las operaciones financieras con reservas de oro
El informe también identificó tres colocaciones de 32.000 onzas troy cada una, por un total de 96.000 onzas, registradas entre septiembre y diciembre de 2024.
La auditoría contrastó los registros contables del Banco Central con los extractos del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Según sus conclusiones, no recibió documentación suficiente para reconstruir las condiciones de esas operaciones, sus autorizaciones, las contrapartes y los rendimientos.
Por otra parte, la AGN detectó resultados negativos por USD 1.023 millones durante 2025 en operaciones financieras con derivados cuyo activo subyacente era el oro.
Las pérdidas correspondieron principalmente a contratos de cobertura denominados Zero Cost Collar y No Zero Cost Collar. Según el informe, el resultado negativo estuvo vinculado con el fuerte incremento del precio internacional del metal durante ese año.
La auditoría también cuestionó la evaluación de los riesgos asociados con la administración de las reservas. Entre sus recomendaciones, solicitó fortalecer los mecanismos de protección de los activos externos y repatriar el oro al Tesoro del Banco Central.
Por su parte, el BCRA defendió la administración de sus reservas y sostuvo que las operaciones de rebalanceo forman parte de sus facultades como autoridad monetaria. La entidad también señaló que esos movimientos no modificaron el volumen total de sus tenencias de oro.