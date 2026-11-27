Resumen para apurados
- Puma cerró esta semana su fábrica en Chamical, La Rioja, y despidió a 50 operarios debido a la caída de ventas y la mayor apertura a las importaciones.
- La firma importará los insumos que allí elaboraba y concentrará su reducida actividad en la capital riojana, tras un proceso de achicamiento iniciado en 2024.
- El caso refleja la crisis del calzado nacional, sector que proyecta una caída productiva de hasta el 44% frente a 2023 y el cierre de más plantas locales.
La crisis de la industria del calzado sumó un nuevo capítulo con el cierre de una de las dos fábricas que Puma tenía en Argentina. La compañía de origen alemán dejó de producir esta semana en su establecimiento de Chamical, en La Rioja, y desvinculó a los últimos 50 trabajadores que se desempeñaban en esa planta.
La firma mantendrá operativa su otra fábrica, ubicada en el Parque Industrial de la capital provincial, aunque con una estructura muy inferior a la que llegó a tener en los últimos años, consignó el diario "Ámbito".
En Chamical, la multinacional fabricaba un insumo utilizado para la elaboración de botines que, a partir de ahora, comenzará a importar. Desde la empresa explicaron que la decisión forma parte de “un proceso de consolidación productiva” y ratificaron la continuidad de la fabricación local de calzado en su otra planta.
El cierre se produce en medio de un proceso de achicamiento de la estructura de Puma en el país, que comenzó en 2024 con despidos y retiros voluntarios en ambos establecimientos. Actualmente, la fábrica de la capital riojana cuenta con alrededor de 490 empleados y trabaja en un solo turno, cuando llegó a operar con tres.
La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, confirmó la situación y vinculó la reestructuración de la compañía con el escenario económico. “Puma viene haciendo una reestructuración profunda, como consecuencia de la apertura de las importaciones y la retracción en el consumo, la estrepitosa caída de ventas”, señaló en declaraciones a medios locales. Además, advirtió que la firma tiene stock para aproximadamente un año.
Buena parte de los operarios afectados por el cierre de Chamical acumula entre 20 y 30 años de antigüedad en la empresa. Según precisó Espinosa en declaraciones radiales, los trabajadores recibirán el 100% de las indemnizaciones correspondientes por ley, más una gratificación extraordinaria del 20%. La propuesta ya fue aceptada por los empleados.
De invertir U$S 7 millones a cerrar
Puma tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y llegó a contar con cuatro establecimientos productivos en la provincia. Entre 2018 y 2019, la compañía redujo su estructura fabril con el cierre de sus plantas de Chilecito y Sanagasta.
A partir de 2020, la firma retomó las inversiones en el país. Ese año anunció un desembolso de $240 millones para incorporar dos líneas de producción y sumar 100 trabajadores. En noviembre de 2021 destinó otros $420 millones a ampliar su capacidad de fabricación hasta los 2,5 millones de pares anuales.
En abril de 2023, Puma inauguró otras dos líneas de producción en La Rioja, para las que desembolsó U$S 7 millones. Por entonces, la compañía empleaba a 978 trabajadores en la provincia y registraba una producción de 3,5 millones de pares anuales.
Sin embargo, apenas dos años después de aquella inversión, la empresa volvió a ejecutar despidos. En febrero de 2025, la multinacional desvinculó a 25 operarios de sus fábricas riojanas, una decisión que puso en alerta a la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), que entonces advertía que la compañía trabajaba a mitad de máquina.
Para evitar que continuaran las desvinculaciones, el gremio y Puma acordaron reducir una hora diaria la jornada laboral y, en consecuencia, los salarios de los trabajadores. A cambio, la compañía se comprometió a no despedir personal de producción de las plantas de La Rioja y Chamical durante el resto de 2025.
El acuerdo permitió preservar temporalmente los puestos de trabajo, pero la caída de las ventas continuó y, menos de dos años después de su firma, la multinacional resolvió cerrar uno de sus establecimientos.
La industria del calzado
El cierre de la planta de Puma se suma a las dificultades que atraviesa el conjunto de la industria del calzado. Hace apenas una semana, empresarios y trabajadores del sector se movilizaron conjuntamente para reclamar medidas que permitan sostener la actividad.
Los últimos datos del Indec reflejan la magnitud de la caída: la producción de calzado y sus partes acumuló un retroceso interanual del 22,6% durante los primeros nueve meses de 2026.
Por su parte, las estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) indican que este año podrían fabricarse apenas 60 millones de pares en Argentina, frente a los 80,4 millones de 2025 y los 108 millones de 2023.
De cumplirse esas proyecciones, el país terminaría 2026 con una producción de 48 millones de pares menos que hace tres años, lo que representa una caída del 44%.
En cuanto a las importaciones, si bien este año se registró una baja respecto de los niveles récord de 2025, los volúmenes todavía superan los de 2024. Entre enero y septiembre ingresaron al país 22,7 millones de kilos de calzado y sus partes, frente a los 30,1 millones del mismo período de 2025 y los 18,5 millones de 2024.
Además, en los últimos dos años se abarató la mercadería que ingresa desde el exterior. El valor promedio por kilo importado pasó de u$s 25,47 en 2024 a u$s 20,02 este año.
En este contexto, el cierre de Puma no es el único que se conoció en los últimos días. El próximo lunes dejará de producir en el país Arluchi, fabricante de suelas que opera bajo la marca IDS Suelas y que durante más de 15 años tuvo actividad industrial en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. La empresa trasladará su fabricación a Brasil y mantendrá en Argentina apenas tres empleados dedicados a la comercialización de productos importados.