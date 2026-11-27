La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, confirmó la situación y vinculó la reestructuración de la compañía con el escenario económico. “Puma viene haciendo una reestructuración profunda, como consecuencia de la apertura de las importaciones y la retracción en el consumo, la estrepitosa caída de ventas”, señaló en declaraciones a medios locales. Además, advirtió que la firma tiene stock para aproximadamente un año.