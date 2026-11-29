Resumen para apurados
- Los Pumas vencieron 34-26 a Escocia en Twickenham y subieron al séptimo puesto del ranking mundial de World Rugby al cerrar el Nations Championship.
- El equipo de Contepomi sumó 83 puntos y superó a Australia, que cayó ante Irlanda, aunque no alcanzó el sexto lugar al no mantener una ventaja mayor a 15 tantos.
- Argentina cerró la temporada internacional a menos de un punto de Escocia, consolidando su posición y optimismo de cara al Mundial de Australia 2027.
La victoria por 34-26 frente a Escocia no sólo les permitió a Los Pumas quedarse con el séptimo puesto del Nations Championship, sino también recuperar terreno en el ranking de World Rugby. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi ascendió una posición y quedó séptimo con 83 puntos, por encima de Australia.
Argentina aprovechó la derrota de los Wallabies por 38-14 frente a Irlanda, en el encuentro por el quinto puesto del certamen. Como consecuencia, los oceánicos retrocedieron al octavo escalón de la clasificación mundial, con 82,51 unidades.
Sin embargo, Los Pumas estuvieron cerca de conseguir un ascenso todavía mayor. Si el seleccionado nacional hubiera derrotado a Escocia por una diferencia superior a los 15 puntos, también habría desplazado al conjunto europeo del sexto lugar.
Esa posibilidad estuvo latente durante el segundo tiempo en Twickenham. Tras la conquista de Juan Martín Scelzo y la posterior conversión del tucumano Tomás Albornoz, Argentina llegó a establecer una ventaja de 17 tantos (31-14).
No obstante, los tries de Tom Jordan y George Horne en el tramo final redujeron la diferencia y permitieron que Escocia conservara su posición, con 83,91 puntos.
De esta manera, Los Pumas cerraron su calendario internacional de 2026 a menos de un punto del sexto puesto, en vísperas de un año que tendrá como principal objetivo el Mundial de Australia 2027.