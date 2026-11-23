El Torneo de Clubes Campeones M-19 “Veco Villegas” representó para Juan Preumayr mucho más que el cierre de una temporada. Después de un año en el que vistió la camiseta argentina, disputó un Mundial Juvenil y debutó en la Primera división de Jockey Club de Rosario, el medio scrum tuvo la posibilidad de regresar a la categoría en la que se formó para compartir uno de los desafíos más importantes del rugby juvenil argentino con sus compañeros.