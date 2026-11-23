Resumen para apurados
- Juan Preumayr, medio scrum de Jockey de Rosario, cerró su temporada en Tucumán con un cuarto puesto invicto en el Veco Villegas M-19 tras defender a su club formativo.
- El torneo le permitió medirse con excompañeros de Los Pumitas tras un año en el que disputó el Mundial Juvenil y debutó en el plantel superior de su institución.
- Con la experiencia internacional adquirida, el jugador buscará afianzarse de forma definitiva en la Primera división de Jockey de Rosario durante la próxima temporada.
El Torneo de Clubes Campeones M-19 “Veco Villegas” representó para Juan Preumayr mucho más que el cierre de una temporada. Después de un año en el que vistió la camiseta argentina, disputó un Mundial Juvenil y debutó en la Primera división de Jockey Club de Rosario, el medio scrum tuvo la posibilidad de regresar a la categoría en la que se formó para compartir uno de los desafíos más importantes del rugby juvenil argentino con sus compañeros.
El conjunto rosarino terminó cuarto en el certamen organizado por Tucumán Rugby, con la particularidad de no haber perdido ninguno de los encuentros que disputó. Si bien el objetivo inicial era conquistar el título, Preumayr valoró el rendimiento colectivo y destacó las dificultades que presenta una competencia de estas características.
“Nosotros veníamos con expectativas de buscar la Copa, obviamente, pero es un torneo durísimo. Son tiempos de 20 minutos y nos fuimos sin perder ningún partido, así que estamos contentos”, expresó en diálogo con LA GACETA.
Precisamente, la duración de los encuentros fue uno de los aspectos que condicionó el desarrollo del campeonato. Incluso para un jugador acostumbrado a competir internacionalmente, la necesidad de resolver los partidos en apenas 40 minutos representó un desafío particular.
“Se hace mucho más difícil. No tenés margen para cometer ningún error. Es hacer todo bien y, a veces, es difícil”, explicó.
Un reencuentro entre mundialistas
El “Veco Villegas” también propició el reencuentro de Preumayr con algunos de sus compañeros de Los Pumitas. Meses después de compartir el Mundial Juvenil de Georgia, volvieron a encontrarse dentro de una cancha, aunque esta vez como adversarios y defendiendo los colores de sus respectivos clubes.
“Fue hermoso volver a vernos. No nos veíamos desde el Mundial. Estuvimos charlando”, contó el rosarino, quien también recordó con una sonrisa algunas situaciones que protagonizaron durante el juego. “Nos cruzamos en alguna jugada del partido y nos reímos. Después del partido charlamos también”, dijo.
La presencia de jugadores con experiencia internacional fue, justamente, uno de los atractivos del certamen disputado en Tucumán. En el caso de Preumayr, su participación llegó después de haber sido protagonista del histórico triunfo de Los Pumitas frente a Nueva Zelanda, en el Rugby Championship M20, y de haber disputado los cinco encuentros del Mundial Juvenil.
“La verdad que fue un año increíble, casi que soñado. Cumplí el sueño de debutar en la Primera de mi club”, destacó.
Con el cuarto puesto en el “Veco Villegas”, el medio scrum le puso el broche a una temporada en la que transitó por diferentes escenarios y niveles de competencia. Ahora, después de representar a Jockey en Tucumán, su intención es descansar y comenzar a proyectar los próximos desafíos con el plantel superior del conjunto rosarino.
“Fue un año larguísimo. Ahora hay que apuntar al año que viene, ganar un lugar en la Primera del club y disfrutar de eso, que es lo que más me gusta”, concluyó.