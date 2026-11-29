Los Pumas mostraron su mejor versión del año: qué cambió ante Escocia y cuáles son los desafíos rumbo al Mundial 2027
En su mejor actuación de la temporada, Argentina venció 34-26 a Escocia y terminó séptima en el Nations Championship. El protagonismo de los forwards, la inteligencia ofensiva y las cuestiones que deberá resolver Felipe Contepomi antes del Mundial.
Resumen para apurados
- Los Pumas vencieron 34-26 a Escocia en Twickenham en el cierre de la temporada 2026, para culminar séptimos en el Nations Championship tras revertir su nivel inicial.
- El triunfo llegó tras cinco meses de dudas y una caída previa ante los escoceses en Córdoba. La mejora radicó en la solidez del maul y la eficacia de los forwards.
- De cara al Mundial 2027, el equipo de Felipe Contepomi deberá consolidar este modelo de juego y corregir la indisciplina, tras sufrir 14 tarjetas amarillas en el año.
Resulta paradójico que Los Pumas hayan necesitado enfrentarse al mismo rival con el que comenzaron el año para encontrar su mejor versión. Entre aquel 47-38 que sufrieron en Córdoba, el 4 de julio, y el 34-26 que consiguieron en Twickenham ante Escocia, transcurrieron casi cinco meses en los que el seleccionado argentino acumuló más interrogantes que certezas. Sin embargo, en el último capítulo de 2026, el equipo de Felipe Contepomi ofreció una muestra del rugby que debería construir de cara al Mundial de Australia.
El séptimo puesto en el Nations Championship difícilmente pueda satisfacer las aspiraciones argentinas. Pero, dentro de una temporada que terminó con tres victorias, un empate y seis derrotas, lo más auspicioso de la despedida estuvo en la manera en que Los Pumas construyeron el triunfo, con los tucumanos Francisco Moreno, Gonzalo García y Tomás Albornoz desde el inicio.
Argentina volvió a entender que, para desarrollar el rugby dinámico que pretende Contepomi, necesita primero imponerse en las cuestiones más elementales del juego.
La importancia de recuperar el protagonismo de los forwards
Una de las grandes contradicciones del seleccionado durante 2026 fue su dificultad para transformar el volumen ofensivo en situaciones concretas de peligro. En la fase regular del Nations Championship, Argentina estuvo entre los tres equipos con mayor cantidad de carreras con pelota, pero terminó novena en tries anotados (20). Correr más no necesariamente implicó atacar mejor.
Buena parte de la explicación estuvo en la escasa capacidad para generar desequilibrios en el punto de encuentro. Cuando los forwards no consiguen vulnerar la línea de ventaja, los medios reciben pelotas con una defensa organizada enfrente y los tres cuartos terminan obligados a resolver situaciones de inferioridad mediante acciones individuales.
En Twickenham, esa ecuación cambió. El pack argentino consiguió comprometer defensores escoceses y generar mejores condiciones para la conducción de García y Albornoz. La conquista de Rodrigo Isgró, a los 32 minutos, sintetizó esa evolución: a partir de un maul, los forwards concentraron la atención de la defensa y el medio scrum tucumano detectó el espacio disponible por el lado ciego.
La ecuación fue sencilla, pero efectiva. Los forwards generaron el espacio y los backs lo explotaron.
También resultó significativo el try de Julián Montoya. En el momento de mayor incertidumbre, cuando Escocia había reducido la diferencia a tres puntos, Argentina encontró en el maul una herramienta para recuperar el control del partido. Incluso provocó la amonestación de Rory Sutherland, antes de que el capitán llegara al ingoal.
En Córdoba, los escoceses habían ganado siete mauls contra apenas dos de Argentina. En Londres, fueron Los Pumas los que encontraron en esa formación una vía para condicionar al adversario.
La inteligencia por encima de la vértigo
Otra virtud argentina fue la capacidad para interpretar los espacios. Durante buena parte del año, la vocación ofensiva del seleccionado había derivado en cierta precipitación, con ataques que privilegiaban la velocidad por encima de la calidad de las situaciones generadas.
Frente al "Cardo", Los Pumas fueron mucho más pacientes. La secuencia que terminó en el try anulado a Gerónimo Prisciantelli y las posteriores conquistas de Ignacio Mendy e Isgró evidenciaron que el equipo podía elaborar sus ataques sin necesidad de forzar cada intervención.
Albornoz fue uno de los grandes beneficiados de ese funcionamiento colectivo. El apertura tucumano, autor de 14 puntos, tuvo mejores condiciones para administrar las posesiones, alternar entre el juego de manos y el pie, y elegir cuándo atacar los intervalos defensivos. Su participación en el primer try internacional de Juan Martín Scelzo fue otra expresión de esa claridad.
La deuda que Argentina deberá saldar
Si existe una cuestión que Contepomi deberá abordar con urgencia durante 2027 es la disciplina. Los Pumas recibieron 14 tarjetas amarillas y una roja en 10 partidos durante el año. En 2025, habían sufrido siete amonestaciones en 13 encuentros.
Es decir, duplicaron la cantidad de amarillas pese a disputar tres partidos menos.
La indisciplina no sólo implica perder un jugador durante diez minutos. También supone ceder territorio, incrementar el desgaste físico, alterar la organización defensiva y resignar protagonismo ofensivo. Ante rivales de máxima jerarquía, esas concesiones suelen resultar irreversibles.
Tampoco deberá pasar inadvertido que Escocia consiguió marcar un try en inferioridad numérica y otro en la última acción del partido. Argentina todavía necesita mejorar su capacidad para administrar las ventajas y sostener su intensidad defensiva durante los 80 minutos.
A menos de un año del Mundial, el desafío de Los Pumas no parece radicar en modificar su identidad, sino en fortalecer los fundamentos que le permitan sostenerla. Twickenham demostró que el modelo de Contepomi puede funcionar cuando existe equilibrio entre la solidez de los forwards y la creatividad de los backs.
Argentina terminó el año jugando el rugby que necesitaba. Ahora deberá demostrar que es capaz de reproducirlo.