Resulta paradójico que Los Pumas hayan necesitado enfrentarse al mismo rival con el que comenzaron el año para encontrar su mejor versión. Entre aquel 47-38 que sufrieron en Córdoba, el 4 de julio, y el 34-26 que consiguieron en Twickenham ante Escocia, transcurrieron casi cinco meses en los que el seleccionado argentino acumuló más interrogantes que certezas. Sin embargo, en el último capítulo de 2026, el equipo de Felipe Contepomi ofreció una muestra del rugby que debería construir de cara al Mundial de Australia.