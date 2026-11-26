Con la ilusión de volver a conquistar un título nacional, Tucumán afrontará uno de los últimos grandes desafíos de la temporada. Este fin de semana se disputará en Paraná una nueva edición del Seven de la República, certamen que congregará a los seleccionados de las distintas uniones del país y que contará con representación tucumana tanto en la rama masculina como en la femenina.