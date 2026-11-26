Resumen para apurados
- Tucumán competirá este fin de semana en el Seven de la República en Paraná con sus seleccionados femenino y masculino para disputar los títulos nacionales de rugby.
- Las Naranjas conservan la base tras el subcampeonato de 2025, mientras que el equipo masculino presenta un plantel casi renovado para mejorar su octavo puesto anterior.
- El torneo medirá a Tucumán en la escena nacional: el seleccionado femenino buscará su tercera estrella y el masculino intentará reinsertarse entre los mejores del país.
Con la ilusión de volver a conquistar un título nacional, Tucumán afrontará uno de los últimos grandes desafíos de la temporada. Este fin de semana se disputará en Paraná una nueva edición del Seven de la República, certamen que congregará a los seleccionados de las distintas uniones del país y que contará con representación tucumana tanto en la rama masculina como en la femenina.
Ambos equipos ya tienen definidos sus planteles y conocen el camino que deberán recorrer para meterse en las instancias decisivas. Todos sus compromisos de la primera fase se disputarán en El Plumazo, predio perteneciente a Estudiantes de Paraná.
Las “Naranjas” van por la revancha
Después de alcanzar la final en 2025, en la que perdieron frente a Buenos Aires, las tucumanas intentarán sumar su tercera corona nacional, tras las obtenidas en 2018 y 2019.
El equipo dirigido por Nicolás Casado y Lucas Barrera Oro integrará la zona 2. Debutará el sábado a las 10.20 frente a Misiones, mientras que posteriormente se medirá con Alto Valle (16.20) y Córdoba (18.20). Los dos mejores del grupo avanzarán a semifinales.
La convocatoria estará conformada íntegramente por jugadoras de dos instituciones. Cardenales aportará a Azul Medina, Antonella Slame, Victoria Giardelli, Candela Casola, Agostina Campos Ruiz, Camila Cardozo y Virginia Leiva; mientras que Aguará Guazú tendrá como representantes a Andrea Moreno, Nahir Argañaraz, Yanina Serrano, Mayra Albornoz y Sofía Díaz.
Siete de las 12 convocadas participaron de la edición anterior, por lo que el seleccionado conservará buena parte de la base que consiguió el subcampeonato.
Una renovación casi total entre los “Naranjas”
En la rama masculina, Tucumán buscará mejorar el octavo puesto conseguido en 2025. Bajo la conducción de Matías Bachur y Lucas Barrera Oro, el seleccionado que supo coronarse en 2017 presentará un plantel prácticamente renovado: Francisco Abi Cheble será el único jugador que repetirá participación.
Los tucumanos compartirán la zona 1 con Salta, al que enfrentarán a las 11.40; Paraguay (17.40) y Nordeste (20), vigente campeón. A diferencia del certamen femenino, solamente el ganador del grupo accederá a semifinales.
Universitario será el club con mayor representación, con Pablo Garretón, Leonardo Caricato, Felipe Ternavasio y Lucas Arrieta. Completan la nómina Paolo Contti y Lisandro Lefebvre (Huirapuca), Facundo Rodríguez y Benjamín Gravano (Los Tarcos), Thiago Soberón (Lawn Tennis), Alejo Majolli (Natación y Gimnasia), Emiliano Acosta (Jockey) y Francisco Abi Cheble (Cardenales).