Resumen para apurados
- Felipe Contepomi afirmó que el duelo ante Escocia por el Nations Championship será clave para medir la evolución de Los Pumas con miras al Mundial.
- El cruce reedita el partido de julio en Córdoba donde Argentina cayó, aunque el plantel llega ahora con más semanas de trabajo acumulado pese a las bajas.
- El encuentro brindará conclusiones tácticas decisivas para el seleccionado antes de iniciar un receso de siete meses previo al año mundialista.
Los Pumas se preparan para cerrar la temporada 2026 frente a Escocia, en el marco de las finales del Nations Championship. En la presentación de la instancia decisiva del certamen, Felipe Contepomi analizó el presente del seleccionado argentino y destacó la importancia de aprovechar los últimos días de convivencia antes de un prolongado receso internacional.
El nuevo formato de competencia permitió extender la ventana de noviembre a cuatro encuentros, en lugar de los tres habituales. Para el entrenador argentino, esa semana adicional representa una oportunidad para continuar consolidando el funcionamiento colectivo de cara al Mundial.
“Con ganas. Es la última y después por siete meses no nos vemos, más allá de esos tres días en algún camp. Hay que agradecer que tenemos una semana más, agradecer la compañía, disfrutarlo. Seguir trabajando duro en vistas a nuestro gran objetivo que es el Mundial”, expresó Contepomi.
Escocia, una oportunidad para evaluar la evolución de Los Pumas
El cierre de la temporada tendrá una particularidad para el seleccionado argentino. Los Pumas se enfrentarán al mismo rival ante el cual iniciaron su participación en el Nations Championship, el pasado 4 de julio en Córdoba, cuando sufrieron una derrota.
En ese sentido, Contepomi consideró que el reencuentro con los escoceses permitirá evaluar al equipo en un contexto diferente, fundamentalmente por el tiempo de preparación acumulado durante las últimas semanas.
“Cuando jugamos el primer partido recién nos habíamos juntado después de siete meses y ahora ya por lo menos llevamos tres o cuatro semanas. Más allá de los nombres y jugadores que haya, creo que estamos bien preparados y ojalá salga un buen partido. Puede ser bueno para ser analizado”, señaló.
El entrenador también hizo referencia a las modificaciones que sufrió el plantel como consecuencia de las lesiones a lo largo de la temporada.
“Cambió un poco el plantel. Es parte del juego y del deporte. Hemos tenido muchos lesionados, pero puede ser un buen parámetro”, sostuvo.
Por último, Contepomi reconoció la paridad que existe entre ambos seleccionados, no solamente por sus posiciones en el ranking internacional, sino también por sus características futbolísticas y sus propuestas de juego.
“Creo que por el juego, la propuesta y el nivel. Sí, es un rival parejo”, concluyó el entrenador argentino, que tendrá ante Escocia una última oportunidad para sacar conclusiones antes de comenzar el año mundialista.