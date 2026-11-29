Resumen para apurados
- Los Pumas vencieron 34-26 a Escocia en Twickenham con un try y 14 puntos de Tomás Albornoz para asegurar el séptimo puesto del Nations Championship en el cierre de la temporada.
- Tras empezar 7-0 abajo, el apertura aprovechó un penal rápido de Prisciantelli para igualar el marcador, sumando luego tres conversiones y un penal decisivo en el encuentro.
- La actuación ratifica a Albornoz como apertura clave en el ciclo de Felipe Contepomi, permitiendo al seleccionado cerrar su año competitivo con una victoria internacional.
Tomás Albornoz volvió a demostrar su capacidad para interpretar el juego. El tucumano fue el encargado de marcar el primer try de Los Pumas en la victoria por 34-26 frente a Escocia, que le permitió al seleccionado argentino quedarse con el séptimo puesto del Nations Championship.
Cuando transcurrían los primeros 10 minutos del encuentro en Twickenham, Argentina perdía 7-0 tras la conquista de Jamie Dobie. Sin embargo, la reacción del equipo dirigido por Felipe Contepomi no tardó en llegar.
Gerónimo Prisciantelli ejecutó rápidamente un penal y sorprendió a la defensa escocesa. Albornoz leyó la maniobra, aprovechó el espacio entre los defensores y aceleró para llegar al ingoal. El propio apertura acertó la posterior conversión para establecer el 7-7.
El ex jugador de Tucumán Rugby fue uno de los protagonistas del triunfo argentino. Además de su conquista, acertó tres conversiones y un penal, este último a pocos minutos del cierre, para totalizar 14 puntos.
Albornoz compartió la formación titular con otros dos tucumanos, Gonzalo García y Francisco Moreno, en el último compromiso de Los Pumas de 2026.
Mirá el try de Tomás Albornoz frente a Escocia
ð¦ð·ðð¼ ALBORNOZ DESPERTÃ A LOS PUMAS â¹ï¸ Argentina jugÃ³ rÃ¡pido un penal para que el tucumano apoye y empate las cosas en Twickenham. ðº MirÃ¡ el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney+. #PUMASxESPN https://t.co/bSGRDjr3w6— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 29, 2026