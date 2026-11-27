Entre los backs, además del ingreso de García por Simón Benítez Cruz, el cordobés Faustino Sánchez Valarolo ocupará el centro de la cancha en lugar de Justo Piccardo, mientras que Rodrigo Isgró entrará en una de las puntas por Bautista Delguy, completando la línea junto a Ignacio Mendy, Lucio Cinti y el fullback Gerónimo Prisciantelli. En el banco de suplentes reaparece Santiago Grondona tras superar una lesión muscular y estará en el banco Tobías Wade, figura de Los Pumas 7s, quien tendrá la chance de debutar en el seleccionado de XV.