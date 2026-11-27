Con tres tucumanos como titulares, Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Escocia
En el cierre del Nations Championship, el seleccionado argentino buscará el séptimo puesto este domingo desde las 10 en Londres. Felipe Contepomi metió variantes en todas las líneas tras la caída en París: Moreno, García y Albornoz estarán desde el inicio.
Resumen para apurados
- Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar este domingo a Escocia en Twickenham, buscando el séptimo puesto del Nations Championship con tres tucumanos de titulares.
- El técnico Felipe Contepomi dispuso seis cambios tras caer ante Francia por 45-17. El historial entre ambos seleccionados está empatado con 12 victorias por lado en 24 partidos.
- El encuentro definirá el desempate histórico y permitirá al seleccionado argentino cerrar su temporada internacional con una victoria tras una exigente gira europea.
Los Pumas tienen equipo confirmado para su última presentación del año. Este domingo, desde las 10, el seleccionado cerrará su participación en el Nations Championship frente a Escocia por el séptimo puesto en Twickenham.
El quince que pondrá en cancha Felipe Contepomi tendrá un marcado protagonismo del rugby tucumano, con tres titulares desde el arranque: el pilar Francisco Moreno en la primera línea, y la pareja de medios con Gonzalo García como medio scrum y Tomás Albornoz como apertura.
En total, el equipo presentará seis variantes respecto a la derrota frente a Francia (45-17) en el Stade de France. En el pack de forwards habrá tres caras nuevas y un cambio de puestos: Rodrigo Martínez entrará por Boris Wenger como pilar izquierdo; Pedro Rubiolo reemplazará a Tomás Lavanini en la segunda línea; y en la tercera Joaquín Moro irá como wing por Facundo Isa, lo que moverá a Juan Martín Scelzo a la posición de octavo junto a Juan Martín González.
Entre los backs, además del ingreso de García por Simón Benítez Cruz, el cordobés Faustino Sánchez Valarolo ocupará el centro de la cancha en lugar de Justo Piccardo, mientras que Rodrigo Isgró entrará en una de las puntas por Bautista Delguy, completando la línea junto a Ignacio Mendy, Lucio Cinti y el fullback Gerónimo Prisciantelli. En el banco de suplentes reaparece Santiago Grondona tras superar una lesión muscular y estará en el banco Tobías Wade, figura de Los Pumas 7s, quien tendrá la chance de debutar en el seleccionado de XV.
El choque en Londres desempatará un historial muy parejo: argentinos y escoceses tienen 12 triunfos por lado en 24 test matches oficiales. El último antecedente fue el 4 de julio pasado en Córdoba, con victoria británica por 47 a 38 en un partido de 12 tries. Para Los Pumas, que vienen de una gira exigente en Europa, el test en Twickenham marcará la chance de cerrar la temporada internacional con una victoria.
Formación
LOS PUMAS: 1. Rodrigo Martínez, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Francisco Moreno; 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo; 6. Juan Martín González, 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo; 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz; 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Gerónimo Prisciantelli.
Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Joel Sclavi, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Santiago Grondona, 21. Agustín Moyano, 22. Justo Piccardo y 23. Tobías Wade.
Entrenador: Felipe Contepomi.