Tucumán registró un impacto económico de $5.831.575.024 durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Entre el 21 y el 23 de noviembre, la provincia recibió a 46.405 turistas, que generaron un total de 83.530 pernoctaciones, según el relevamiento del Observatorio Turístico del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT).