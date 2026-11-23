Resumen para apurados
- Tucumán recibió más de 46.400 turistas y generó $5.831 millones durante el fin de semana largo del 21 al 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.
- La ocupación promedio provincial fue del 55%, con Yerba Buena y Simoca a la cabeza (92%), registrando 83.530 pernoctaciones en distintos tipos de estadía.
- El sector reafirma su rol como motor clave de la economía local, impulsando el comercio, la gastronomía y el empleo genuino en diversos municipios tucumanos.
Tucumán registró un impacto económico de $5.831.575.024 durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. Entre el 21 y el 23 de noviembre, la provincia recibió a 46.405 turistas, que generaron un total de 83.530 pernoctaciones, según el relevamiento del Observatorio Turístico del Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT).
El movimiento turístico volvió a dinamizar las economías locales, con actividad en los sectores gastronómico, comercial, hotelero y de transporte. De acuerdo con los datos oficiales, la ocupación hotelera y parahotelera promedio en la provincia alcanzó el 55%.
Yerba Buena y Simoca lideraron la ocupación turística en Tucumán
Entre los destinos relevados, Yerba Buena y Simoca encabezaron los registros de ocupación, con el 92% de sus plazas cubiertas durante el fin de semana largo.
Detrás se ubicaron San Javier, con el 75%, y El Cadillal, con el 67%. San Miguel de Tucumán registró un 55% de ocupación, mientras que Monteros alcanzó el 54%.
El detalle por localidad fue el siguiente:
Yerba Buena: 92%.
Simoca: 92%.
San Javier: 75%.
El Cadillal: 67%.
San Miguel de Tucumán: 55%.
Monteros: 54%.
Tafí del Valle: 52%.
San Pedro de Colalao: 48%.
Tafí Viejo: 46%.
El impacto económico del turismo durante el feriado en Tucumán
El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó la importancia del movimiento registrado durante estos tres días y señaló que la actividad turística constituye uno de los motores del desarrollo provincial.
“Esto reafirma que el turismo es uno de los motores fundamentales para el desarrollo de Tucumán. Este movimiento sostenido refleja el éxito de una política de Estado que articula eventos, promoción y servicios para generar empleo genuino y llevar oportunidades a cada rincón de nuestra provincia”, afirmó.
Desde el Observatorio Turístico explicaron que el cálculo de visitantes incluye las distintas modalidades de alojamiento disponibles en la provincia: hoteles y establecimientos parahoteleros, segundas residencias, casas de familiares y amigos y alojamientos sin categorizar.
De esta manera, las cifras buscan reflejar el movimiento turístico más allá de la ocupación hotelera tradicional y contemplar el impacto de los visitantes en las distintas localidades tucumanas.
Los datos corresponden al relevamiento estadístico realizado por el Observatorio Turístico del Ente Autárquico Tucumán Turismo durante el fin de semana largo del 21 al 23 de noviembre.