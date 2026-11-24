Resumen para apurados
- En Tucumán, el intendente Pablo Macchiarola defendió las finanzas de Yerba Buena y rechazó críticas de La Libertad Avanza, asegurando que sueldos y proveedores están al día.
- Macchiarola atribuyó los cuestionamientos a disputas políticas, cuestionó a referentes libertarios locales y explicó el funcionamiento del pacto fiscal que rige en el municipio.
- El cruce expone crecientes tensiones entre sectores opositores en Tucumán de cara al armado electoral provincial y la definición de candidaturas para las próximas elecciones.
El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, desmintió que el municipio atraviese dificultades financieras y respondió a los cuestionamientos de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). "¿Qué es que una municipalidad esté quebrada? Que esté atrasada con los sueldos de los trabajadores y que le esté debiendo a los proveedores. Yerba Buena tiene el sueldo de sus trabajadores al día y tiene los pagos de sus proveedores al día. Esa afirmación es falsa de cuajo", sostuvo.
Atribuyó las acusaciones a "ignorancia o mala fe, por mentir adrede" y explicó que el municipio forma parte del pacto fiscal que rige desde 1991. "Uno cede sus derechos de coparticipación a cambio de un dinero que cubre un porcentaje de la planilla salarial; lo que falta a la planilla lo cubrimos con los ingresos municipales. Dicho esto, que algunos lo saben y algunos lo ignoran, lo cual es grave. Si uno quiere ser delegado comunal o intendente y no sabe esto, le informamos", señaló.
Remarcó que Yerba Buena pasó de 40.000 a 100.000 habitantes desde que se diseñó ese esquema y que le correspondería al menos un 50% más de coparticipación. "Hoy es el 3% del 15%, porque el 85% el gobierno de la provincia no lo coparticipa, porque lo tiene a través de ingresos brutos, que es no coparticipado", precisó.
Críticas a La Libertad Avanza
El intendente apuntó contra Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza en la provincia: "Mientras Catalán era funcionario de Alberto Fernández, nosotros hacíamos una presentación en la Justicia para que Yerba Buena tenga el porcentaje de coparticipación que le corresponde por la cantidad de habitantes que tiene. Mientras Catalán era funcionario de Daniel Scioli, del peronismo más rancio y kirchnerista que hay, nosotros presentábamos un proyecto de ley a través del legislador Manuel Courel para que se modifique esa ley de coparticipación vieja, vetusta, de 1991, que no refleja las nuevas realidades".
Y agregó: "Entonces, mientras algunos hablan como si fueran un extraterrestre que viene de Marte, o de Buenos Aires en el caso de Catalán, donde vive hace 30 años, nosotros sí militábamos, sí defendíamos y sí levantábamos la voz por el derecho a recibir lo que le corresponde a todos los yerbabuenenses".
Consultado por las denuncias del candidato a intendente de LLA, Agustín Delacroix, sobre un supuesto "carpetazo" en su contra, Macchiarola respondió: "Todos los que son candidatos somos personas expuestas públicamente. Si él honraría sus deudas no tendría la cantidad de juicios que tiene. El juicio que tiene con la municipalidad tiene años, es decir, mucho antes de que se le ocurra ser candidato".
"Yo le diría: honrá tu deuda, pagala, no seas un moroso incobrable y nadie te va a poder decir nada. Simplemente eso, de ahí a hacerse la víctima y que lo persiguen, nada que ver. Es fácil hacerse el langa sin pagar lo que a uno le corresponde", remató. En la misma línea se había expresado días atrás el secretario de Gobierno, Fernando de la Orden, quien le enumeró públicamente nueve causas abiertas con organismos del Estado: cinco del IPLA, tres de Rentas de la Provincia y una de la propia Municipalidad. "Linda mochila tenés", le escribió De la Orden.
La salida de Campero
Sobre la salida de Mariano Campero del bloque libertario, Macchiarola confirmó que se reunió junto al diputado con la senadora Patricia Bullrich en Buenos Aires: "Estuvimos reunidos con Patricia, también estaban los diputados nacionales De Matzkin y Arabia. Mariano le comentó los pasos que iba a seguir, así que ella sí está al tanto de lo que pasa en Tucumán, de los pasos que está siguiendo Mariano Campero. Le pareció razonable que ante esta negativa constante y rotunda de formar algo en conjunto, siga para adelante, mantenga y fortalezca su candidatura a gobernador".
Macchiarola expresó además su respaldo a una eventual candidatura presidencial de Bullrich: "Patricia Bullrich merece una oportunidad, es una excelente dirigente, que tiene todas las capacidades y sería bueno verla gobernando el país desde mi punto de vista".
Sobre la relación entre Catalán y el gobernador Jaldo, el intendente señaló: "Para que Paula Omodeo sea candidata a vicegobernadora, lo primero que le pide Catalán es que retire esa demanda, esa objeción hacia el artículo 90 de la Constitución. Es decir, que no son solo pensamientos, ya hay una prueba concreta de que hay una connivencia entre Catalán y Jaldo, entre Catalán y el peronismo de Tucumán, una prueba material".
"Nosotros si queremos competir contra el peronismo, si queremos ganarle al peronismo, si queremos ser gobierno de la provincia, con gente que quiere hacer de oposición low cost para ganar una banquita, nunca vamos a llegar a un acuerdo, de sparring barato", concluyó.
Para finalizar, Macchiarola también cuestionó la coherencia del partido Creo: "Cuando vos decís ser opositor, firmás una presentación objetando un artículo de la Constitución y a la semana lo estás retirando, eso habla de una incoherencia total. Habla de un partido político que no sabe decir para la derecha, para el medio, para la izquierda".
"Habla de un partido que ha perdido la brújula, que sacando el 0,8% de los votos claramente ha sido herido de muerte y que busca salvar a uno o dos dirigentes", sentenció.