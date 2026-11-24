"Yo le diría: honrá tu deuda, pagala, no seas un moroso incobrable y nadie te va a poder decir nada. Simplemente eso, de ahí a hacerse la víctima y que lo persiguen, nada que ver. Es fácil hacerse el langa sin pagar lo que a uno le corresponde", remató. En la misma línea se había expresado días atrás el secretario de Gobierno, Fernando de la Orden, quien le enumeró públicamente nueve causas abiertas con organismos del Estado: cinco del IPLA, tres de Rentas de la Provincia y una de la propia Municipalidad. "Linda mochila tenés", le escribió De la Orden.