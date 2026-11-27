Yerba Buena reordena el tránsito: qué pasará con el Bulevar 9 de Julio y calle La Madrid
Resumen para apurados
- El municipio de Yerba Buena presentó un proyecto para cambiar el sentido del Bulevar 9 de Julio y agilizar el tránsito ante el colapso vehicular en zonas escolares.
- La iniciativa, elaborada con la UNT, ingresó al Concejo e incluye repavimentar calle La Madrid y regular dársenas, sumándose a más de 135 calles ya intervenidas.
- La reforma busca adecuar la movilidad de un creciente polo metropolitano interconectado, en sintonía con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano local.
El tránsito se convirtió en uno de los principales desafíos de Yerba Buena. El crecimiento de la ciudad, el aumento de la circulación vehicular y los problemas de conectividad con localidades vecinas obligan a repensar el esquema de movilidad. En ese escenario, el municipio avanza con un plan de reordenamiento que incluye cambios de sentido en algunas de sus principales arterias y que ya ingresó al Concejo Deliberante para su tratamiento.
La iniciativa contempla una modificación en la circulación de el Bulevar 9 de Julio y calle La Madrid, dos vías importantes para el tránsito de la ciudad. Según explicó la concejala Agustina Simón Padrós a LA AGCETA, la propuesta apunta a que ambas funcionen en sentidos opuestos: La Madrid mantendría su circulación actual, mientras que la Bulevar 9 de Julio pasaría a tener sentido contrario.
La edil explicó que la intervención está vinculada con la necesidad de mejorar la fluidez vehicular y las condiciones de circulación en una zona que registra un movimiento intenso, especialmente durante los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos.
"Hay dos colegios cerca del final de La Madrid. Son horarios pico y se genera un embotellamiento importante", señaló. En ese sentido, indicó que el proyecto también contempla la pavimentación y reparación integral de Madrid para que pueda funcionar en mejores condiciones.
Otro de los aspectos que se analiza es el estacionamiento sobre Bulevar 9 de Julio. Simón Padrós adelantó que se modificarán las condiciones para permitir el estacionamiento en algunos sectores, en función del movimiento comercial de la zona y de la necesidad de organizar el espacio disponible.
Un plan de movilidad en una ciudad que no deja de crecer
La propuesta forma parte de una política de ordenamiento del tránsito que la gestión del intendente Pablo Macchiarola desarrolla junto con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Para la concejala, la movilidad es uno de los problemas centrales que debe resolver el municipio.
En ese marco, defendió las intervenciones realizadas durante la actual administración y mencionó el ensanchamiento de avenida Solano Vera, la continuidad del pavimento hacia Villa Carmela y la construcción de dársenas de giro en las avenidas Aconquija y Perón.
"Las dársenas de giro me parecen un golazo de la gestión de Pablo Macchiarola. Agilizan mucho el tránsito y evitan embotellamientos en lugares donde antes tenías que esperar un semáforo", afirmó.
También destacó que el municipio ya pavimentó más de 135 calles y que la intención es llegar a 150 antes de finalizar el mandato, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Para Simón Padrós, el problema del tránsito no puede analizarse únicamente dentro de los límites de Yerba Buena. La ciudad funciona como un polo metropolitano al que llegan diariamente vecinos de Villa Carmela, El Manantial, Lules y otras localidades para trabajar, estudiar o realizar distintas actividades.
"Yerba Buena dejó de ser hace muchísimo tiempo una ciudad dormitorio. Hoy es una ciudad a la que la gente viene a trabajar, incluso desde afuera", sostuvo.
La gestión, el agua y el crecimiento urbano, en el centro de la discusión
Durante la entrevista, la concejala también se refirió a otros temas que forman parte de la agenda municipal y que generan discusiones entre oficialismo y oposición. Uno de ellos es la provisión de agua potable, un reclamo recurrente en distintos barrios de Yerba Buena.
Simón Padrós apuntó contra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), a la que identificó como responsable del servicio. Cuestionó las pérdidas de agua potable que se registran en distintos sectores mientras hay vecinos que todavía tienen dificultades para acceder al suministro.
"La SAT es la responsable y la Municipalidad hace muchas gestiones para solucionar los problemas de los vecinos. De hecho, el municipio soluciona muchas pérdidas de agua que debería solucionar la SAT", expresó.
También defendió el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, al que definió como uno de los proyectos más importantes de la gestión. Según explicó, la normativa busca acompañar el crecimiento de la ciudad, evitar problemas de circulación y preservar sus características ambientales.
En ese sentido, destacó la construcción simultánea de dos espacios verdes: el parque Prebisch y La Olla, que en conjunto sumarían alrededor de 32 hectáreas. Sobre este último proyecto, anticipó que contará con una pista de atletismo.