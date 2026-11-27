El tránsito se convirtió en uno de los principales desafíos de Yerba Buena. El crecimiento de la ciudad, el aumento de la circulación vehicular y los problemas de conectividad con localidades vecinas obligan a repensar el esquema de movilidad. En ese escenario, el municipio avanza con un plan de reordenamiento que incluye cambios de sentido en algunas de sus principales arterias y que ya ingresó al Concejo Deliberante para su tratamiento.