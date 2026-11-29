Hemos de ocuparnos en esta entrega de la sabiduría popular ese decantado de expresiones que condensan consejos para la vida buena. Lo que pasa es que tan sabia es la cultura que hay refranes para todo. Y para muestra basta un botón:
Tres. 1. El tres es un clásico protagonista de nuestros refranes. Es el primer número que permite desempatar. Aristóteles cuenta que para los pitagóricos el tres expresaba la totalidad de las cosas: principio, medio y fin. Nuestra sabiduría popular espera cosas muy distintas de este número. Cuando decimos “No hay dos sin tres”, esperamos que el tercer acontecimiento armonice con los anteriores. Cuando decimos “A la tercera va la vencida”, esperamos exactamente lo contrario. Tenemos también al tercero en discordia. En asuntos amorosos la situación es algo más compleja: quien ha llegado tercero puede pasar a ser segundo sin que el segundo se haya enterado todavía de que es el tercero. 2. El sociólogo alemán Georg Simmel le dedicó al tres buena parte de un capítulo de su Sociología (1908). El refrán asegura que donde comen dos comen tres, pero para Simmel la llegada del tercero modifica sustancialmente la relación. Entre tres pueden formarse tres partidos de a dos. El tercero puede reconciliar a los otros dos, sacar provecho de sus diferencias (tertius gaudens, “A río revuelto, ganancia de pescadores”) o provocarlas (“Divide y reinarás”). Pasado el tres, las modificaciones no suelen ser tan significativas. Simmel cita al respecto un viejo dicho: “Quien tiene un hijo es su esclavo, quien tiene más es su señor”. 3. Simmel era el menor de siete hermanos.
A buen puerto vas por leña. La expresión resulta, en principio, desconcertante. Si uno busca leña, parecería más razonable dirigirse a un bosque, ese que está detrás del árbol que no nos deja verlo. Parece ser que antiguamente los barcos se abastecían de leña y agua dulce en los puertos donde hacían escala, y apuntar a un puerto donde no haya combustible para cocinar era un clavo.
Cada maestrillo tiene su librillo. 1. Dos personas pueden haber aprendido el mismo oficio y, sin embargo, ejercerlo de maneras muy distintas. El librillo sería esa colección de recursos, procedimientos y pequeñas mañas que cada uno va adquiriendo con la práctica. 2. Costumbre escolar según la cual cada maestro solicita, al comienzo de cada ciclo lectivo, la adquisición de un oneroso manual, distinto del que solicitan sus colegas y del que él mismo solicitó el año anterior.
Ladran, Sancho. 1. “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”. Aunque se la atribuye a don Quijote, la expresión no aparece en la novela de Cervantes. Suele usarse para no hacer caso de las críticas, y hasta para encontrar en ellas un consuelo: los ladridos serían una señal de que se está avanzando. Hay quienes, a fuerza de escuchar ladridos, se convencen de que avanzan aunque no se hayan movido del lugar. 2. También podría suceder que los perros hubieran asustado a los caballos y que estos se hubieran puesto a correr. En cuyo caso cabalgamos, Sancho, porque ladran. En todos los casos, se recomienda a quien use esta frase avanzar hacia el Quijote antes de citar al voleo, o al menos hacia chequeado.com.
Madrugar. “Al que madruga, Dios lo ayuda” y “No por mucho madrugar amanece más temprano” suelen citarse como ejemplos de las contradicciones de la sabiduría popular. Sin embargo, no hay tal contradicción. El que madruga no pretende que amanezca más temprano, sino estar despierto cuando amanezca. Además, si usted es de dormir puede tomar la decisión de prescindir de la colaboración divina. Existe también una variante para uso de padres de adolescentes: “No por volver a casa antes del amanecer has vuelto temprano”.
Murió el payaso. Palmó el actor. 1. Se dice cuando alguien ya no está en condiciones de sostener una ficción, cuando las circunstancias le impiden seguir representando el papel que venía representando. 2. En su versión “Palmó el actor”, suele decirse con sorna. El actor es, en general, alguien a quien, para nuestro disgusto, le venía yendo bastante bien.