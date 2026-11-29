Tres. 1. El tres es un clásico protagonista de nuestros refranes. Es el primer número que permite desempatar. Aristóteles cuenta que para los pitagóricos el tres expresaba la totalidad de las cosas: principio, medio y fin. Nuestra sabiduría popular espera cosas muy distintas de este número. Cuando decimos “No hay dos sin tres”, esperamos que el tercer acontecimiento armonice con los anteriores. Cuando decimos “A la tercera va la vencida”, esperamos exactamente lo contrario. Tenemos también al tercero en discordia. En asuntos amorosos la situación es algo más compleja: quien ha llegado tercero puede pasar a ser segundo sin que el segundo se haya enterado todavía de que es el tercero. 2. El sociólogo alemán Georg Simmel le dedicó al tres buena parte de un capítulo de su Sociología (1908). El refrán asegura que donde comen dos comen tres, pero para Simmel la llegada del tercero modifica sustancialmente la relación. Entre tres pueden formarse tres partidos de a dos. El tercero puede reconciliar a los otros dos, sacar provecho de sus diferencias (tertius gaudens, “A río revuelto, ganancia de pescadores”) o provocarlas (“Divide y reinarás”). Pasado el tres, las modificaciones no suelen ser tan significativas. Simmel cita al respecto un viejo dicho: “Quien tiene un hijo es su esclavo, quien tiene más es su señor”. 3. Simmel era el menor de siete hermanos.