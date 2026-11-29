La comisión especial para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), integrada por miembros del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante, cierra el año de trabajo mañana en el anfiteatro del cuerpo deliberativo. Los miembros del comité expondrán las conclusiones reunidas tras las audiencias públicas, que a la vez son las que se utilizan como base para el armado del próximo texto urbanístico.
El acto será a las 10 y está contemplado que participen la intendenta, Rossana Chahla; y el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri. También encabezarán el encuentro los miembros de la comisión que lidera el concejal Facundo Vargas Aignasse. Entre ellos, los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian, Mónica Ailán, Marcelo Beccari y Guadalupe Rearte; y los ediles Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Cristian Abel.
Lo previsto por el comité es tener listo el anteproyecto hasta diciembre, y remitirlo a la comisión permanente de Planeamiento del Concejo para su revisión. Con esa expectativa cumplida, el grupo estaría en condiciones de debatir la reforma del Código en el recinto entre marzo y abril. El texto urbanístico vigente se aprobó en 1998.