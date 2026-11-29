La comisión especial para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU), integrada por miembros del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante, cierra el año de trabajo mañana en el anfiteatro del cuerpo deliberativo. Los miembros del comité expondrán las conclusiones reunidas tras las audiencias públicas, que a la vez son las que se utilizan como base para el armado del próximo texto urbanístico.