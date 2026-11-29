El estudio es de la Universidad de Stanford: lo firman seis investigadores de su instituto de inteligencia artificial centrada en el ser humano (HAI) y de su laboratorio de regulación, evaluación y gobernanza (RegLab), entre ellos el profesor de derecho Daniel Ho, y se presentó el 19 de noviembre de 2026. Juntaron y analizaron demandas de cuatro tribunales de condado: Santa Clara y San Francisco, en California, y los condados de Tulsa y Oklahoma, en el estado de Oklahoma. Son la primera instancia de cada estado, donde empieza casi todo juicio. Anote el número antes de que le toque en suerte: un tercio. En 2026, el 38% de las demandas de Santa Clara y el 36% de las de San Francisco, sin contar los cobros de deuda, muestra señales de redacción con IA. Hablamos de IA generativa: programas como ChatGPT, disponible desde fines de 2022, que redactan texto a pedido. Entre quienes litigan sin abogado en Santa Clara, algo que allá está permitido, las señales de IA pasaron del 19% en 2024 al 72% en 2026, contra el 34% de las demandas firmadas por letrados. Y el fenómeno ya subió al estrado: las citas falsas aparecieron en escritos de abogados, de fiscales e incluso de jueces. Son fallos o normas que la IA inventa y presenta como reales; en la jerga, «alucinaciones». Ninguna reforma lo anunció: simplemente ocurrió. Lo que sigue es conjetura, pero conjetura con datos: qué va a pasar cuando esto llegue acá, si no llegó ya, quién va a pagar la cuenta y quién va a mover primero.