El estudio es de la Universidad de Stanford: lo firman seis investigadores de su instituto de inteligencia artificial centrada en el ser humano (HAI) y de su laboratorio de regulación, evaluación y gobernanza (RegLab), entre ellos el profesor de derecho Daniel Ho, y se presentó el 19 de noviembre de 2026. Juntaron y analizaron demandas de cuatro tribunales de condado: Santa Clara y San Francisco, en California, y los condados de Tulsa y Oklahoma, en el estado de Oklahoma. Son la primera instancia de cada estado, donde empieza casi todo juicio. Anote el número antes de que le toque en suerte: un tercio. En 2026, el 38% de las demandas de Santa Clara y el 36% de las de San Francisco, sin contar los cobros de deuda, muestra señales de redacción con IA. Hablamos de IA generativa: programas como ChatGPT, disponible desde fines de 2022, que redactan texto a pedido. Entre quienes litigan sin abogado en Santa Clara, algo que allá está permitido, las señales de IA pasaron del 19% en 2024 al 72% en 2026, contra el 34% de las demandas firmadas por letrados. Y el fenómeno ya subió al estrado: las citas falsas aparecieron en escritos de abogados, de fiscales e incluso de jueces. Son fallos o normas que la IA inventa y presenta como reales; en la jerga, «alucinaciones». Ninguna reforma lo anunció: simplemente ocurrió. Lo que sigue es conjetura, pero conjetura con datos: qué va a pasar cuando esto llegue acá, si no llegó ya, quién va a pagar la cuenta y quién va a mover primero.
Primera apuesta: alguien va a querer resolverlo con un detector, el programa que promete distinguir un texto humano de uno hecho por máquina, y va a perder. La razón es simple. Un detector no ve quién escribió: busca señas típicas de la IA, y el lenguaje jurídico, de vocabulario estrecho y fórmulas repetidas, le deja poca señal. Un escrito humano y uno hecho con IA se parecen demasiado. Por eso un mismo detector marcó como escrito por IA entre el 10% y el 98% del mismo lote de demandas, según cómo se lo configurara. Lo único que aguanta es la mirada de conjunto: comparando las demandas con las anteriores a ChatGPT se puede estimar cuántas llevan IA, no cuáles. Es una encuesta, no una pericia: se sabe qué porcentaje votó a cada uno, no qué votó el vecino. Y detectar será cada vez más difícil a medida que los modelos imiten mejor la escritura humana. Los modelos son los programas que generan el texto. La especulación incómoda es que igual se lo use: que aparezca el «incidente de IA», la impugnación por sospecha de máquina, como nueva chicana (maniobra para demorar el juicio), barata de plantear y carísima de resolver. Conviene decidir hoy qué vale como prueba un porcentaje que cambia según la perilla.
Segunda apuesta: la batalla no se va a dar en la redacción sino en la lectura. Redactar se volvió casi gratis; leer sigue costando lo mismo y lo paga el juzgado. A Daniel Ho, coautor del estudio, no lo desvela la cita inventada, que al menos se deja atrapar, sino el argumento que no inventa ningún fallo y que, aun así, no merece confianza. Hay un dato que pasó casi inadvertido y vale oro: casi no hay IA en los cobros de deuda, que van en formularios y son cerca de la mitad de lo que entra en algunos tribunales, mientras las tasas más altas están en lo laboral y lo comercial. Donde hay plantilla, la máquina no tiene nada que agregar. No sería raro, entonces, que la respuesta judicial llegue por ahí: límites de extensión, formularios estructurados y, tarde o temprano, juzgados leyendo con IA lo que el justiciable, el ciudadano que acude a la justicia, escribió con IA. Colleen Chien, de Berkeley, ya colgó el cartel de advertencia: “entrar por la puerta no es lo mismo que ser escuchado”.
Tercera apuesta: la regla va a correr detrás del escándalo, y California ya mostró en qué orden. Al juez le habla en condicional, con una pauta de conducta de los tribunales de California que no es ley: el estándar 10.80 dice que «debería» verificar lo que produzca la IA, incluso lo que otros le preparen, y que «debería considerar» si avisa cuando el contenido va al público. Al abogado, en imperativo: la ley SB 574 le prohíbe delegar el ejercicio profesional en una IA, le exige verificar personalmente cada cita y declarar el uso en todo documento que presente al tribunal. SB es la sigla de proyecto del Senado de California; se promulgó en septiembre de 2026. Y al litigante sin abogado, esa obligación de declarar, que rige desde enero, no lo alcanza. Se reguló al grupo del 34%, el más fácil de sancionar, y quedó afuera el del 72%. Dos hipótesis. Una: que el hueco se vuelva atajo y parte de la redacción profesional migre hacia escritos que nadie firma como abogado. Otra: que el condicional del juez tenga los días contados, porque la misma ley le ordena al Judicial Council, el órgano que reglamenta a esos tribunales, revisar públicamente el estándar de los jueces. El verbo más blando le tocó a quien firma la sentencia. Apostaríamos a que es el primero en endurecerse.
Cuarta apuesta, la local, y acá cada lector podrá corregirnos con los años. El primer número no lo va a publicar un poder judicial sino alguien de afuera, como pasó allá: fueron investigadores de Stanford los que juntaron y analizaron las demandas de los tribunales de condado. La primera regla se va a escribir después del primer escándalo, mal y a las apuradas. Y la primera sanción va a caer sobre quien firmó, no sobre la máquina. Contra esas tres profecías hay cuatro movimientos baratos: medir antes de opinar; preferir la declaración a la detección, que es lo que piden los propios autores: mejores políticas de divulgación en los tribunales, para rendir cuentas y poder medir (reglas que obliguen a avisar cuándo un escrito se hizo con IA); tratar la verificación como deber indelegable de quien firma; y escribir la política propia antes de necesitarla. El caballo ya no vuelve al establo, admite Ho. Falta decidir quién firma por él, y ese plazo ya está corriendo.