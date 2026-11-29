Me resultó preocupante y lamentable ver cómo, ante celebraciones de organizaciones musulmanas argentinas, surgía un sinnúmero de comentarios en su contra. Al escudriñar las redes sociales, vi cómo la ignorancia lleva a una creciente islamofobia al importar un conflicto ajeno a nuestra patria. Los musulmanes -mayoritariamente provenientes de Siria y el Líbano- llevan generaciones (en algunos casos, cuatro nacidas aquí) viviendo, trabajando y construyendo comunidad en Argentina y, particularmente, en Tucumán. Para ser más exacto, quiero recordar que la migración desde Medio Oriente llegó a la Argentina entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, por lo que llevan más de 100 años enriqueciendo a nuestro país en lo económico, lo social y lo cultural. Están presentes en el comercio del centro de casi todas nuestras ciudades, en instituciones culturales centenarias, en nuestra mesa de los domingos (con sfijas y kippe), en la solidaridad y el compromiso cívico; e incluso en nuestra vida política. Estigmatizar hoy a sus descendientes (hijos, nietos y bisnietos) por conflictos internacionales es injusto y doloroso, ya que implica reducir una fe milenaria, profesada por miles de compatriotas, a prejuicios sin sentido. Argentina es un ejemplo mundial de convivencia pacífica entre credos; un país donde la palabra “interreligioso” cobra pleno sentido. Por eso pido a los argentinos, y particularmente a los tucumanos, que no nos hagamos eco de esta tendencia y rechacemos de cuajo cualquier tipo de división artificial que quieran importarnos para fracturar nuestra sociedad.