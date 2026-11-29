En la Argentina, la política es un deporte de alto rendimiento donde la única medalla en disputa es el control del sillón de Rivadavia y también suele comportarse como un espectáculo costoso y de poca utilidad para quien paga la entrada todos los meses en la góndola, la SUBE, la prepaga o la boleta de servicios. Faltan once meses para las elecciones presidenciales y el calendario marca como siempre internas voraces y febriles, la chicana provocadora, roscas de madrugada y una desconexión olímpica con el ciudadano de a pie. De un lado, el oficialismo que actúa como si hubiera inventado la rueda y necesitara cuatro años más para terminarla de inflar; del otro, la oposición que extraña tanto el poder que sufre abstinencia de “cajas” y está dispuesta a cualquier costo con tal de volver para aliviar su sufrir. Durante cuatro días, la visita del papa León XIV obró un milagro digno de figurar en las Sagradas Escrituras, los Arcángeles de Nación y Provincia se pusieron el disfraz de San Francisco de Asís. Hubo gestos de ternura, miradas compasivas y discursos de servicio desinteresado, como si de golpe hubieran descubierto el evangelio en un post de Instagram. Fue una tregua breve, casi teatral, pero el Santo Padre no come vidrio y sabe perfectamente que el fervor místico de la dirigencia suele tener vencimiento a corto plazo. Mientras la clase política mide encuestas, discute cargos, listas y lealtades cruzadas, la vida real sigue ofreciendo postales que ningún comité de campaña logra maquillar con un eslogan en las redes sociales, el hombre común lidia con problemas concretos que no admiten consignas ni promesas eternas. Los jubilados vivimos conectados en modo supervivencia. Después de décadas aportando y sosteniendo el sistema pasamos a ocupar el deshonroso puesto de último orejón del tarro, haciendo malabares mientras estamos saturados de escuchar promesas de bienestar difíciles de cumplir. Como en el cuento de Edgar Alan Poe, hay un péndulo afilado que desciende lentamente sobre nuestras cabezas, mientras la economía oscila con la precisión de un reloj suizo averiado, empujando de a poco hacia el pozo a quien solo intenta llegar a fin de mes sin endeudarse por un paquete de yerba. Bastan unos pocos kilómetros cruzando la frontera invisible del conurbano para notar el contraste abrupto de la infraestructura desigual; la inseguridad; y en pleno siglo XXI, calles de tierra que superan al asfalto, fangosas cuando llueve y la postergación crónica de servicios básicos y esenciales. A una edad en la que aún queda mucho por aportar en experiencia y oficio, miles de trabajadores chocan contra la barrera infranqueable de un mercado que los trata como descartables. Cumplir medio siglo o más en el ámbito laboral, equivale a pixelarse. Toda una vida dedicada al trabajo reducida a una fecha de nacimiento no compatible con la requerida en los formularios de postulación. A todo esto, se suma el catálogo clásico de la llamada casta política con dietas generosas, jubilaciones de privilegio, escándalos de corrupción que se reciclan y la sensación permanente de que el esfuerzo es del ciudadano y el beneficio de quien gobierna. Oficialismo y oposición se pasan la pelota de las culpas mientras cuidan con devoción su propio rancho, sus quintitas, sus cargos y ese arte tan argentino de llamar “vocación de servicio” a la supervivencia personal. El ciudadano, entretanto, mira el espectáculo con una mezcla de cansancio y resignación. Ya no alcanza con la pose piadosa de un fin de semana espiritual, ni con la promesa de que el futuro llegará en 2028. Mientras tanto, cumple el rol más ingrato de toda esta puesta en escena pagando la función, aguantando el péndulo y recibiendo el beso de Judas cada vez que toca votar. Le piden paciencia a quien ya no tiene resto, le hablan de grandeza a quien pelea por no hundirse y le venden épica envuelta en barro. En este casino político, la banca siempre gana, los privilegios nunca pierden y el votante sigue poniendo las fichas para ver cómo otros se reparten el pozo. Al final del día, da igual qué bando prometa salvarnos si la regla sagrada de la casa nunca cambia y como en el Antón Pirulero, cada cual atiende su juego.