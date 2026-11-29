En los últimos días, la comunicación oficial celebró con entusiasmo el supuesto desembarco de la firma danesa LEGO en el país, presentándolo como un emblema del éxito de la apertura comercial y la llegada de inversiones. Sin embargo, al correr el velo del marketing político, la realidad exhibe un alcance mucho más modesto que merece ser analizado con seriedad, tanto desde el punto de vista económico como institucional. En primer término, no existe confirmación alguna de que la casa matriz radique capitales; instale una subsidiaria directa o genere un proyecto productivo en la Argentina. Todo indica que se trata - simplemente - de la ampliación de un espacio minorista operado por un importador local bajo licencia o reventa, una modalidad comercial que dista enormemente de lo que cualquier economía entiende por inversión extranjera directa. Desde lo estrictamente comercial y productivo para el país, celebrar como una gesta económica la apertura de un local en un centro comercial (cuyo impacto laboral se reduce a un puñado de puestos de atención al público), revela una preocupante confusión de prioridades. Mientras la industria nacional y las pymes, enfrentan caídas en el consumo y dificultades para sostener el empleo genuino, presentar la importación de bienes terminados como un logro estructural, resulta, cuanto menos, una exageración. Los argentinos necesitamos señales claras de desarrollo, reglas previsibles para producir y generar valor agregado, no relatos sobredimensionados alrededor de una vidriera. Llamar a las cosas por su nombre, es el primer paso para construir una discusión económica madura. Extrañas conductas, la del presidente Milei, que pasa de panelista de juguete de programas televisivos mediocres, a títere de EEUU y la extrema derecha internacional. Agotados sus personajes, ahora les toca el turno a los juguetes de autoayuda. Tal vez, después de todo, este local cumpla una función terapéutica para la propia gestión: permitirá al Presidente inmortalizar en piezas plásticas su retrato familiar, junto a su hermana y sus perros, mientras Caputo y Sturzenegger ensamblarán, bloque por bloque, una economía pujante y sin riesgo país. Al fin y al cabo, en la derecha argentina, cuando la realidad se resiste a encajar en la teoría, siempre queda el consuelo de armarla de juguete y venderla 24/365 desde sus tiendas mediáticas y judiciales.