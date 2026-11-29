Desde la escuela, los medios y hasta el Estado nos repiten el mismo mantra: separá la basura, usá la bolsa reutilizable, no desperdicies agua ni energía. Las marcas ponen en sus envases el sellito de “reciclable” o “biodegradable”. La actitud ecológica se instaló, pero, extrañamente, esa misma población es bombardeada las 24 horas para hacer lo contrario. El que compra en cantidad tiene descuento. El que se endeuda en cuotas obtiene beneficios. No es falta de conciencia ecológica: son el sistema económico, los intereses comerciales y nuestros propios hábitos los que siguen empujándonos a consumir más. Comprar se transformó en terapia, en identidad. Al adquirir unas zapatillas, muchos compran “pertenecer”. Otros cambian el auto no porque no funcione, sino porque apareció un modelo nuevo “fascinante”. ¿Es razonable que una empresa, especialmente una megaempresa, cuyo patrimonio en algunos casos supera el PBI de varios países juntos, pueda invertir cantidades ilimitadas de dinero en estimular el consumo sin asumir ningún costo específico por sus consecuencias ambientales? En síntesis, el sistema te induce a preservar el planeta, pero orienta tu vida para que lo dañes consumiendo. Así, la población queda atrapada entre dos mensajes opuestos, muy bien coordinados. Mientras no se revise el segundo mensaje, difícilmente podrán atenderse las condiciones que requiere el planeta para que la vida humana continúe siendo razonablemente posible. Para alcanzar ese objetivo, una porción considerable de la responsabilidad ecológica debería trasladarse del consumidor individual hacia los engranajes económicos y empresariales que impulsan constantemente el consumo.