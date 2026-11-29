Si el Inca Garcilaso de la Vega viviera hoy y caminara por Tucumán, no se sentiría extranjero. Nació en Cusco en 1539, hijo de un conquistador y de una princesa Inca. No conoció Tucumán. Pero conoció lo que Tucumán también es: tierra de encuentro, de choque y de mezcla. Garcilaso escribió para que el mundo entendiera que América no empezó con la llegada de los españoles. Que antes ya había imperios, leyes, caminos, templos y una lengua, el quechua, que todavía hoy se escucha en los cerros de Tafí, en los valles calchaquíes, en las coplas de nuestras abuelas. Hoy Tucumán es eso que el soñó contar: un lugar mestizo. Somos hijos de diaguitas que resistieron, de incas que pasaron y dejaron sus huellas, de españoles que fundaron ciudades, de inmigrantes que llegaron después. Garcilaso decía: “ Soy inca y soy español”. Tucumán hoy podría decir. Soy diaguita, soy inca, soy español, soy criollo, soy argentino y no lo dice con vergüenza, lo dice con orgullo. Garcilaso murió en Córdoba, España, lejos de su Cusco querido, escribiendo de memoria para no olvidar. En esa época Tucumán y todo el Noroeste argentino formaban parte del Virreinato del Perú, o sea que dependía de Lima y de Cusco, que era el centro del mundo inca.