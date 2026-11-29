Hace más de medio siglo que Carlos Montoya trabaja como vendedor ambulante. Se levanta a las cinco de la mañana para recorrer las calles de la capital tucumana con una bicicleta cargada de unos 100 kilos de frutas y verduras. Como si no tuviera 63 años. El video que cuenta su historia, publicado esta semana por LA GACETA, superó las 374.000 visualizaciones y registró unas 23.000 interacciones entre Facebook e Instagram, con más de 800 comentarios.

Montoya es uno de los tantos trabajadores con los que los tucumanos nos cruzamos diariamente sin conocer demasiado acerca de sus vidas. Algunos recorren la ciudad ofreciendo mercadería; otros encuentran en las esquinas o en las veredas un lugar desde el cual obtener sus ingresos. Sus preocupaciones rara vez ocupan el mismo espacio en la discusión pública que las de aquellos sectores de la sociedad que cuentan con organizaciones y representantes.

Montoya contó que empezó a trabajar cuando era niño. Dejó la Escuela Guillermo Griet en tercer grado. Más de 50 años después, sigue dependiendo de su capacidad física para afrontar los gastos de su familia. Entre las satisfacciones que mencionó durante la entrevista está la posibilidad de que una de sus hijas estudie.

Su historia invita a preguntarnos por las oportunidades que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Qué posibilidades de acceder a un empleo formal tiene una persona que debió abandonar la escuela durante su infancia? ¿Cuántas alternativas encuentra para modificar su situación a medida que pasan los años?

Según un estudio del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario, elaborado con datos del Indec, durante el primer trimestre de 2026 la informalidad laboral alcanzaba al 56,2% de los trabajadores del Gran Tucumán-Tafí Viejo. Entre quienes trabajaban por cuenta propia, esa proporción ascendía al 87,6%.

Las consecuencias de esta situación se hacen más nítidas al llegar a la vejez. Para quienes no han podido realizar aportes previsionales suficientes, haber trabajado durante décadas no garantiza el acceso a una jubilación contributiva. La posibilidad de dejar de trabajar o de reducir el ritmo de una actividad que demanda esfuerzo físico queda condicionada por la necesidad de seguir generando ingresos.

El reconocimiento que despierta la perseverancia de personas como Montoya no debería llevarnos a naturalizar sus condiciones de vida. La permanencia de niveles elevados de informalidad plantea desafíos al Estado en materia educativa, laboral y previsional. También interpela a una sociedad en la que el esfuerzo personal no siempre encuentra las condiciones necesarias para traducirse en una mejora de la calidad de vida.

La historia de este vendedor ambulante es una expresión de un Tucumán que conocemos a diario, aunque pocas veces nos detenemos a observar. Está en nuestras calles, participa de la economía provincial y sostiene a numerosas familias. Una de las aspiraciones de toda sociedad debería ser que quienes trabajan durante toda una vida tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones y llegar a la vejez sin la obligación de seguir haciéndolo para subsistir.