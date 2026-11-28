Graneros, Unión Simoca y Alto Verde avanzaron a octavos en la Liga Tucumana
Los tres equipos ganaron en cancha neutral en el inicio de los 16avos de final del Torneo Clausura. Este domingo continúa la serie con seis partidos y ventaja deportiva para los mejor ubicados. La permanencia se definirá a puertas cerradas.
Resumen para apurados
- Graneros, Unión Simoca y Alto Verde avanzaron a octavos del Clausura de la Liga Tucumana tras ganar sus cruces de 16avos de final en canchas neutrales.
- Graneros venció 1-0 a Ateneo Alderetes y busca el bicampeonato, mientras que Unión Simoca y Alto Verde sellaron sendos triunfos por 2-0 ante Famaillá y San Martín.
- El certamen seguirá con seis cruces con ventaja deportiva para los mejor ubicados, en tanto que los desempates por la permanencia se jugarán a puertas cerradas.
El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol puso en marcha los playoffs. En el arranque de los 16avos de final, Social y Deportivo Graneros, Unión Simoca y Alto Verde ganaron sus cruces en cancha neutral y se aseguraron un lugar en los octavos de final.
En Tafí Viejo, en la cancha de Villa Mitre, Graneros superó 1 a 0 a Ateneo Parroquial Alderetes. El equipo dirigido por Hugo Corbalán se puso en ventaja a los seis minutos con gol de su artillero Benjamín Ruiz Rodríguez, cuidó la diferencia y sigue en carrera por el bicampeonato anual tras consagrarse en el Apertura.
Por su parte, Unión Simoca derrotó 2 a 0 a Famaillá en la cancha de Ñuñorco. El equipo de Maximiliano Corbera resolvió el partido con los tantos de Luciano Argañaraz y Ricardo Gómez.
El gran golpe de la jornada lo dio Alto Verde en Bella Vista, donde eliminó a San Martín tras ganarle 2 a 0. El conjunto conducido por Elías Lamas —con Walter Rodríguez como ayudante— se quedó con la clasificación gracias a los goles de Nicolás Rodríguez y Tovías Ríos.
El cronograma del domingo y el lunes
Los 16avos continuarán este domingo con seis partidos a eliminación directa en cancha neutral. Los equipos mencionados en primer término cuentan con ventaja deportiva, por lo que avanzarán a octavos en caso de empate tras los 90 minutos:
- 15: Jorge Newbery vs. Santa Ana (en Deportivo Aguilares).
- 16: Bella Vista vs. San Lorenzo de Santa Ana (en Ñuñorco).
- 16: Talleres de Tafí Viejo vs. Central Norte (en Villa Mitre).
- 16: San Antonio de Ranchillos vs. San Juan (en Ateneo).
- 16: Atlético Concepción vs. Sportivo Guzmán (en All Boys).
- 16: Almirante Brown vs. Villa Mitre (en Central Norte).
La permanencia, sin público
En la pelea por no descender, cuatro equipos jugarán desempates a partido único en cancha neutral para mantener la categoría. Por disposición de la Policía y el Comité de Seguridad, ambos partidos se jugarán a puertas cerradas:
- Miércoles desde las 16: Sportivo Trinidad vs. Cruz Alta (en la cancha de Bella Vista).
- Jueves desde las 16: All Boys vs. Santa Lucía FC (en Almirante Brown de Lules).