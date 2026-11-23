Cuatro clasificados a octavos y el cuadro de 16vos casi definido en el Clausura de la Liga Tucumana
Estación Experimental, Argentinos del Norte, Unión del Norte y Deportivo Aguilares ganaron sus zonas y se metieron directo en la segunda ronda de playoffs. Famaillá avanzó como el mejor quinto y resta definir el fallo pendiente de la Zona F.
Resumen para apurados
- Experimental, Argentinos, Unión del Norte y Aguilares pasaron a octavos de la Liga Tucumana tras ganar sus zonas al cerrarse la fase regular del Clausura.
- Al liderar sus grupos, evitarán los 16avos donde ya clasificó Famaillá. En tanto, las zonas D y E definirán a sus líderes este miércoles con partidos pendientes.
- El cuadro de playoffs quedará completamente conformado tras resolverse las zonas pendientes y el fallo del Tribunal de Disciplina sobre la protesta de San Lorenzo de Santa Ana.
El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol se acerca al cierre de su fase regular y ya tiene a sus primeros cuatro clasificados directos a los octavos de final: Estación Experimental (Zona A), Argentinos del Norte (Zona B), Unión del Norte (Zona C) y Deportivo Aguilares (Zona F), que al quedarse con el primer puesto de sus grupos evitarán la ronda de 16avos.
Los dos primeros lugares que restan se resolverán este miércoles con partidos pendientes. En la Zona D, San Fernando visitará a Santa Lucía FC: si gana se quedará con el grupo en soledad; si no lo logra, el primer puesto será de Almirante Brown por diferencia de gol (ambos suman 24 puntos). En la Zona E, Concepción FC deberá vencer a Santa Rosa para ganar la zona; si no gana, la cima quedará en manos de Unión Simoca.
En el cuadro de 16avos de final, Famaillá aseguró su clasificación como el mejor quinto de la tabla general. La llave de esta primera eliminatoria está casi completa y solo resta la resolución del Tribunal de Disciplina respecto a la protesta de puntos presentada por San Lorenzo de Santa Ana ante Deportivo Aguilares, fallo que definirá si el "Santo" clasifica o si su lugar lo ocupa Deportivo Marapa.
Los resultados de la fecha
En la Zona B, Argentinos del Norte se aseguró el primer puesto al vencer 2-0 a Atlético Tucumán en Ojo de Agua con goles de Franco Flores y Gonzalo Lizárraga. En La Ciudadela, San Martín y Sportivo Guzmán igualaron 1-1, con goles de Tadeo Polli para el "Santo" y Nelson Martínez Llanos para el "Juliano", mientras que por el interzonal B-C, San Antonio de Ranchillos superó 2-1 a Cruz Alta con tantos de Lucas Salinas y Santiago Valdez.
En la Zona A, Villa Mitre se impuso 3-2 en Tafí Viejo sobre Juventud Unida con goles de Facundo Casola en contra, Juan Pablo Pistán y Facundo Di Clemente. En El Bosque, Central Norte derrotó 3-1 a San José con un doblete de Julián De Camilo y un gol de Ignacio Cuello. Además, All Boys venció 1-0 a Talleres con tanto de Lautaro Carrizo.
Por la Zona C, Unión del Norte selló el primer puesto con una goleada 3-0 frente a Lastenia en Burruyacú gracias a dos goles de Máximo Ávila y uno de Nahuel Vega Escobar.
En la Zona D, Almirante Brown se quedó con el clásico en Lules tras golear 5-0 a San Pablo con dobletes de Carlos López y Alejo Distaulo, más un gol de José Costilla. En Leales, San Fernando superó 2-1 a Ateneo Parroquial Alderetes con tantos de Walter Reston y José Banegas.
Los clasificados a 16vos
Zona A: Talleres, Villa Mitre y Central Norte.
Zona B: San Martín, San Antonio y Sportivo Guzmán.
Zona C: Atlético Concepción, Garmendia y San Juan.
Zona D: San Fernando o Almirante Brown, Bella Vista y Ateneo.
Zona E: Unión Simoca o Concepción FC, Alto Verde y San Ramón.
Zona F: Jorge Newbery, Graneros y Santa Ana.
Mejores quintos: Famaillá y San Lorenzo de Santa Ana o Ñuñorco.
Los clasificados a 8vos
Estación Experimental, Argentinos del Norte, Unión del Norte, Deportivo Aguilares, Unión Simoca o Concepción FC y San Fernando o Almirante Brown.