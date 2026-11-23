En la Zona B, Argentinos del Norte se aseguró el primer puesto al vencer 2-0 a Atlético Tucumán en Ojo de Agua con goles de Franco Flores y Gonzalo Lizárraga. En La Ciudadela, San Martín y Sportivo Guzmán igualaron 1-1, con goles de Tadeo Polli para el "Santo" y Nelson Martínez Llanos para el "Juliano", mientras que por el interzonal B-C, San Antonio de Ranchillos superó 2-1 a Cruz Alta con tantos de Lucas Salinas y Santiago Valdez.