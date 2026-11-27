Liga Tucumana: así se jugarán los 16avos de final del Clausura, con ambas hinchadas
La fase eliminatoria comenzará este sábado y se extenderá hasta el lunes. Diez cruces definirán los clasificados a octavos de final, mientras que los partidos por la permanencia se disputarán entre semana y sin público.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana inicia este sábado los 16avos del Clausura con diez cruces eliminatorios en canchas neutrales y ambas hinchadas.
- Los equipos mejor ubicados tendrán ventaja deportiva ante un empate. En paralelo, los duelos por la permanencia se disputarán a puertas cerradas.
- El retorno de las dos parcialidades marca una prueba de seguridad clave mientras seis clubes ya esperan rivales en octavos de final.
El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol ingresa en su etapa decisiva. Desde este sábado se disputarán los 16avos de final del Play Off Clasificatorio, que tendrán como principal novedad la presencia de ambas parcialidades en todos los encuentros.
Uno de los enfrentamientos más atractivos será el que protagonizarán Social y Deportivo Graneros, campeón del Apertura, y Ateneo Parroquial de Alderetes, dos equipos que cuentan con importantes aspiraciones en la competencia. También sobresale el duelo entre Atlético Concepción y Sportivo Guzmán, dos instituciones históricas del fútbol provincial.
Para esta instancia, los equipos que figuran en primer término en cada cruce contarán con ventaja deportiva. Es decir, en caso de igualdad al término del encuentro, conseguirán automáticamente la clasificación a los octavos de final.
En esa instancia ya esperan Experimental, Argentinos del Norte, Unión del Norte, San Fernando, Concepción FC y Deportivo Aguilares.
La programación de los 16avos de final de la Liga Tucumana
Sábado 28 de noviembre
- A las 16: Unión Simoca-Famaillá, en cancha de Ñuñorco.
- A las 16: Deportivo Graneros-Ateneo Parroquial, en cancha de Villa Mitre.
- A las 16: San Martín-Alto Verde, en cancha de Bella Vista.
- A las 15: Jorge Newbery-Santa Ana, en cancha de Deportivo Aguilares.
- A las 16: Bella Vista-San Lorenzo de Santa Ana, en cancha de Ñuñorco.
- A las 16: Talleres-Central Norte, en cancha de Villa Mitre.
- A las 16: San Antonio-San Juan, en cancha de Ateneo.
- A las 16: Atlético Concepción-Sportivo Guzmán, en cancha de All Boys.
- A las 16: Almirante Brown-Villa Mitre, en cancha de Central Norte.
- A las 19: Garmendia FC-San Ramón, en cancha de Ñuñorco.
Los partidos por la permanencia se jugarán sin público
Mientras 16 equipos mantienen viva la ilusión de conquistar el Clausura, otros cuatro deberán afrontar compromisos decisivos para asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol tucumano.
El miércoles, desde las 16, Sportivo Trinidad enfrentará a Cruz Alta en cancha de Bella Vista. En tanto, el jueves, en el mismo horario, All Boys se medirá con Santa Lucía en cancha de Almirante Brown.
A diferencia de los encuentros correspondientes a la lucha por el título, ambos compromisos por la permanencia se disputarán sin la presencia de espectadores.