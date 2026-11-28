"Miré al lugar donde me sentaba con mi viejo": la historia de Santiago Chávez, el lateral que cumplió su sueño en San Martín
El defensor de 21 años debutó en la Primera Nacional ante Colegiales tras hacer todas las inferiores en el club. Formado por Jacinto Roldán desde los cinco años en una escuelita, repasa el esfuerzo familiar desde Las Talitas, sus aprendizajes en las formativas del "Santo" y la ilusión de ganarse un lugar en la pretemporada de 2027
Resumen para apurados
- Santiago Chávez, lateral de 21 años e hincha de San Martín de Tucumán, debutó en la Primera Nacional ante Colegiales en La Ciudadela tras completar todas las divisiones formativas.
- Formado por Jacinto Roldán y respaldado por su familia, superó la falta de minutos en juveniles hasta consolidarse como capitán en AFA y firmar su primer contrato profesional.
- Tras sumar rodaje en la Liga Tucumana, el defensor aspira a ganarse un lugar en la pretemporada del plantel profesional y lograr el ascenso a Primera División con el club.
Cuando se encendió el cartel luminoso y le tocó entrar a la cancha en La Ciudadela ante Colegiales, Santiago Chávez levantó la cabeza y miró fijo hacia un sector de la platea: justo donde su papá Hernán lo llevaba desde los siete años a alentar a San Martín junto a sus hermanos.
"Se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Cuando entré lo primero que hice fue mirar hacia donde nos sentábamos con mi papá. Es un sueño que tenía desde chiquito; por ahí uno no toma dimensión en el momento, pero es un proceso larguísimo y estar ahí adentro es algo único", cuenta el lateral derecho a un mes de su estreno en la Primera Nacional.
Aquella imagen no era una más. Aunque los detalles de esas primeras tardes en la platea hayan quedado difusos por el paso del tiempo, le quedó grabada para siempre la postal de las tribunas colmadas. “No me acuerdo contra quiénes jugábamos, pero sí me acuerdo de haber ido con mi viejo y uno de mis hermanos. Cuando era chico se llenaba muchísimo la cancha, era algo hermoso de ver. Por eso, pisar ese mismo césped tantos años después y mirar hacia ese lugar donde estábamos nosotros fue algo muy fuerte”, explica.
Con la guía de Jacinto
Nacido y criado en Las Talitas, Santiago dio sus primeros toques a la pelota a los cinco años en la escuelita San José Obrero, en la cancha de Las Rosas, en Yerba Buena. Ahí conoció a Jacinto Eusebio Roldán. "Más que un profe, Jacinto fue como un padre para mí. Me tuvo desde cuando empecé a patear y hasta el día de hoy lo sigo viendo en el club. Le estoy profundamente agradecido", dice. “No nos quedaba cerca, pero mi papá y mi mamá Elsa siempre me llevaron, y al final valió la pena”, agrega. Fue Roldán quien a fines de 2017 lo empujó a probarse: "'Llegate a San Martín, probá suerte; capaz que en una de esas quedás', me dijo, y le hice caso". En 2018 superó la prueba y se sumó a las divisiones formativas del "Santo".
Las dudas, el apoyo y la cinta
El camino tuvo momentos difíciles. En una etapa de inferiores, la falta de minutos lo puso al borde de dejar todo: "A todos nos pasa alguna vez que un técnico no te pone o hacés semejante viaje para que el fin de semana no te toque jugar. En una época me llevaban al banco: entraba cinco minutos, 10, o no me ponían. Llegaba a mi casa sin ganas y le decía a mi papá que quería abandonar, que no quería ir más porque estaba cansado de que siempre me hicieran lo mismo". La familia respondió: "Ahí estuvieron para levantarme: 'No, mañana volvés y vas a intentar de nuevo, no bajes los brazos', me dijeron. Y así fue".
La revancha llegó con Ricardo Troitiño como DT, en el año en que San Martín compitió en los torneos nacionales de AFA. El entrenador le dio la cinta de capitán y Chávez se afianzó: "Entramos a AFA y jugué todo el torneo. A partir de ahí no paré nunca más, no bajé los brazos y fui siempre para adelante".
También fue cambiando de puesto en el camino: empezó como mediocampista central, Troitiño lo puso de volante por la derecha y Ariel Martos lo ubicó de lateral por esa misma banda, puesto en el que se afianzó definitivamente. En 2022 debutó en la Primera liguista y en enero de 2025 firmó su primer contrato profesional.
La previa y el debut
La citación ante Colegiales fue su primera concentración con el plantel profesional. En los días previos, los más experimentados lo aconsejaron: jugadores como Víctor Salazar y Ezequiel Parnisari le hablaron durante toda la semana para darle tranquilidad. Entre los pibes promovidos la expectativa era grande: "Fue una semana en la que nos subieron a cuatro o cinco chicos que pudimos debutar. Después de las prácticas nos quedábamos a charlar un montón. Nos decíamos: 'Mirá cuánto la peleamos'. Y nos imaginábamos cómo sería el momento".
Los nervios llegaron antes de entrar: "En el primer tiempo Salazar sintió una molestia y me mandaron a calentar; el corazón me latía a mil". En el entretiempo, el "Turbo" se le acercó y le preguntó cómo se sentía. "Ya se me había pasado todo, le dije que me moría de ganas de jugar".
En la cancha aplicó lo que Jacinto le repetía de chico en Las Rosas: “Él siempre me enseñó: 'El día que te toque entrar, aunque sea a dos o tres metros, el primer pase tiene que ser seguro y al pie. No importa que el compañero esté solo; eso te va a dar confianza’. Y gracias a Dios fue exactamente así".
Detrás de la exigencia del fútbol, Santiago se apoya en los suyos. El lateral resalta el acompañamiento de su pareja, Julieta Vázquez, con quien lleva más de cuatro años de relación. En los comienzos del noviazgo, la familia sufrió un golpe durísimo: el hermano de Julieta, de apenas 17 años, murió en un accidente de tránsito. “Todo el tiempo estoy con ellos; fue un golpe muy duro para toda la familia y siento que poder regalarles esta alegría es una forma de transformar un poco del dolor en algo lindo”, cuenta.
En ese día a día también cumple un rol clave Solarena Assán, psicóloga de San Martín: “Es mi número 12. Hace un trabajo increíble; cuando sentís que se te cae el mundo encima, ella te ayuda a levantarte”.
La Liga y lo que viene
Con el torneo de Primera Nacional cerrado, Chávez siguió sumando minutos en el equipo de la Liga Tucumana. El club clasificó para los playoffs, pero quedó eliminado en el primer cruce frente a Alto Verde. Pese al resultado, la competencia tuvo su valor: "Vimos a Alejandro Orfila en la platea durante el clásico contra Atlético. Que haya dicho que va a tener en cuenta a los chicos de la Liga te llena de energía y esperanza".
El objetivo para 2027 es ganarse un lugar en la pretemporada. "La primera meta era debutar. Ahora quiero pelear por minutos. Me imagino muchas cosas para el año que viene, pero lo más hermoso sería ascender con el club del que soy hincha desde que tengo memoria".