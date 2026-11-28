Con la guía de Jacinto

Nacido y criado en Las Talitas, Santiago dio sus primeros toques a la pelota a los cinco años en la escuelita San José Obrero, en la cancha de Las Rosas, en Yerba Buena. Ahí conoció a Jacinto Eusebio Roldán. "Más que un profe, Jacinto fue como un padre para mí. Me tuvo desde cuando empecé a patear y hasta el día de hoy lo sigo viendo en el club. Le estoy profundamente agradecido", dice. “No nos quedaba cerca, pero mi papá y mi mamá Elsa siempre me llevaron, y al final valió la pena”, agrega. Fue Roldán quien a fines de 2017 lo empujó a probarse: "'Llegate a San Martín, probá suerte; capaz que en una de esas quedás', me dijo, y le hice caso". En 2018 superó la prueba y se sumó a las divisiones formativas del "Santo".