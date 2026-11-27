Con ayuda de empresarios, San Martín pagó uno de los meses que le adeudaba al plantel
Tras una reunión entre la dirigencia y el ministro del Interior, Darío Monteros, el club consiguió los recursos necesarios para afrontar parte de la deuda salarial. Los futbolistas no habían entrenado durante la mañana en reclamo por la falta de pago.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán pagó este viernes un mes de sueldo atrasado a su plantel tras el reclamo de los futbolistas, gracias al aporte económico de empresarios locales.
- La medida se logró tras una reunión entre el titular del club y el ministro Darío Monteros, luego de que los futbolistas suspendieran la práctica por demoras salariales.
- Aunque da alivio, el club enfrenta un déficit de $517 millones y deudas pendientes mientras prepara la asamblea de socios y el armado del plantel para 2027.
En medio de un delicado panorama económico, San Martín consiguió descomprimir parcialmente el conflicto salarial con su plantel profesional. Según pudo saber LA GACETA, el club recibió la colaboración económica de un grupo de empresarios, lo que le permitió abonar durante la tarde uno de los meses que les adeudaba a los futbolistas.
La situación se destrabó luego de una reunión que mantuvo el presidente de la institución, Oscar Mirkin, con el ministro del Interior de la Provincia, Darío Monteros, y Maximiliano Germán, Subsecretario de Deportes, en la que se plantearon las dificultades financieras que atraviesa el club de La Ciudadela.
A partir de esas gestiones, el Gobierno provincial facilitó el acercamiento entre la dirigencia del “Santo” y un grupo de empresarios vinculados con la institución, cuya colaboración económica permitió reunir los fondos necesarios para afrontar parte de las obligaciones salariales.
La novedad se produjo horas después de que los futbolistas decidieran no entrenarse durante la mañana de este viernes como consecuencia de los atrasos en el pago de sus haberes. Si bien la dirigencia consiguió cancelar uno de los meses adeudados, todavía quedan compromisos salariales pendientes.
El delicado escenario económico de San Martín
El conflicto salarial se da en la antesala de la asamblea en la que los socios de San Martín deberán tratar el balance correspondiente al ejercicio 2025-2026, que arrojó un déficit de $517,6 millones.
De acuerdo con los números difundidos por la institución, el pasivo ascendió a $845 millones al 30 de junio, lo que representó un incremento del 123,5% en términos reales respecto del ejercicio anterior.
En ese contexto, la colaboración de los empresarios significó un alivio inmediato para la conducción encabezada por Mirkin, aunque no resuelve los problemas financieros que atraviesa la institución.
La regularización de las obligaciones pendientes constituye uno de los principales desafíos de la comisión directiva, que, en paralelo, deberá conseguir los recursos necesarios para afrontar la conformación del plantel de cara a la temporada 2027 de la Primera Nacional.