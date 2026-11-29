He aquí donde el humilde autor de estas líneas se vale de una especie de asociación libre y ancla en el aserto de cierre de la transcripción precedente: la falta de exigencia de un pronunciado esfuerzo narrativo es la materia prima que a Molinari fluye como agua de cascada. Nuestra mujer-poeta se desliza por sus palabras sin apremios, con el desparpajo del equilibrista que conoce su arte de memoria, ya lo ha incorporado a su cuerpo y su cuerpo obedece sin un sí, sin un no.