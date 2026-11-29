POESÍA
UN DIOS TURQUESA
FERNANDA NICOLINI
(Caleta Olivia – Buenos Aires)
Fernanda Molinari (Morón, 1979), es periodista e investigadora, aunque ahora, a la vista está, es una escritora hecha y derecha. Pruebas al canto: la belleza de su libro de poemas Un dios turquesa.
Lo que se nos ofrece es una impronta más infrecuente de lo que se da por descontada, una prosa igual de refinada que sencilla, donde la economía de adjetivación y rebusques es quirúrgica.
Molinari se nos había hecho notoria por su participación en Perón y el gremio de prensa (texto que ahonda en el pasado de Rodolfo Walsh en la CGT de los Argentinos) y, sobremanera, por la coautoría de Los Oesterheld junto con Alicia Beltrami. Ahí, en las fecundas y trágicas derivas del autor de El Eterneuta y su familia, la escriba de marras había dejado las huellas de una investigadora de cuyo rigor se nutren hoy los alumnos de sus talleres.
Pero mejor será reponer algunas de las palabras más sugerentes y deliciosas de Un dios turquesa, empezando, si se homologa la pertinencia del gerundio, por lo original y grato del título del libro propiamente dicho.
En el poema inicial, por caso, Molinari sentencia “no sé cuándo entramos en la estación de lo incierto/ el agua sigue golpeando contra la chapa”.
Prosigamos. De inmediato, siempre en clave de austeridad y hondura, leemos “… tengamos la cabeza en estado de verano/ no hay necesidad de pensar cuando todo brilla”.
Y a continuación un aserto capaz de ser interpretado como un dichoso maridaje entre poesía y filosofía, viceversa: “¿Para qué queremos lo que no resiste?”.
En la página 21 nos encontraremos con unas de sus prosas más logradas: “Estiremos servilletas de papel usadas/ o arrojemos una moneda sobre la mesa/ un recuerdo amortizado que no exija mayor esfuerzo narrativo”.
He aquí donde el humilde autor de estas líneas se vale de una especie de asociación libre y ancla en el aserto de cierre de la transcripción precedente: la falta de exigencia de un pronunciado esfuerzo narrativo es la materia prima que a Molinari fluye como agua de cascada. Nuestra mujer-poeta se desliza por sus palabras sin apremios, con el desparpajo del equilibrista que conoce su arte de memoria, ya lo ha incorporado a su cuerpo y su cuerpo obedece sin un sí, sin un no.
Va de suyo que amén de lo reseñado y recomendado, brindamos por la bienvenida a la Molinari devenida poetisa y no encontramos mejor tributo que subrayar su alusión del encabezamiento: “… un dios turquesa como prueba de que todos nacimos del mismo corazón de agua”.
Walter Vargas
© LA GACETA