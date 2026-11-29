El pasado 20 de noviembre, en el Colegio Salesiano Tulio Fernández, se presentó el libro Larrabure. Voces para el reencuentro, que tuve el privilegio de prologar, a pedido de su promotor, el General (R) José Luis Figueroa, quien —como digo en ese prólogo— tuvo la feliz, inteligente y fraterna iniciativa de solicitar y recopilar testimonios en torno a la figura del Siervo de Dios. Esta obra nos presenta pistas para el camino, ayudas para un proceso que favorezca el reencuentro de todos los argentinos, fundado en la verdad, ya que la memoria -sin dudas valiosa- sabemos que siempre es selectiva, parcial. Este libro anima a seguir transitando el camino hacia lo que nos proponía el Papa León, “la reconciliación, exige reconocer las heridas, renunciar al resentimiento y dejar que la gracia de Dios transforme nuestras relaciones”. Para dar ese paso hace falta una actitud que no niega la justicia, sino que la complementa: el perdón. El Coronel (post mortem) Larrabure, víctima de la violencia de su tiempo, nos da un claro ejemplo: “Mi palabra es breve, sencilla y humilde; se trata de perdón”. Dichas por alguien que padeció mucho, estas palabras cobran una fuerza particular y testimonian que el camino del perdón y la reconciliación es posible. Su testimonio se hizo fecundo, como el grano de trigo del que nos habla Jesús, que al morir da vida. La vida del Siervo de Dios también dio frutos en las voces de tantos que escribieron en este libro: periodistas, personas destacadas, familias y hermanos que, de uno y otro lado, sufrieron la violencia de aquel tiempo. Sólo por citar algunos: P. Fernando Emilio Mignone, Luis Labraña, Mario Montoto, Dr. Eduardo Feinmann, Dr. Horacio Jaunarena, Dr. Eduardo Manfroni, Dr. Ricardo López Murphy, Tte. Cnel. (R) Aldo Rico, Dr. Eduardo Menem, Cnl (ex) VGM Horacio Losito, Monseñor Samuel Jofre, Rabbino Marcelo Polacokoff, Sheik Abdul Raul Felpete, Dr. Eduardo Rafael Riggi, Grl Br Carlos Alberto Terrado, Dr. Javier Vigo Leguizamón, Haydeé Larrabure (fallecida), Prof. Dolores Larrabure, Ing. Leonidas Montaña (fallecido), entre tantos otros. Todos estos testimonios se proponen como puentes, generando apertura, comunicación e intercambio. El Papa León nos recordó: “¡Qué importante es ser constructor de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir…”. Este libro responde a esa vocación, reuniendo voces diversas con un mismo fin: unir. Redescubrimos también al Cnel. Larrabure como un hombre cuya personalidad estuvo sellada también por la libertad, incluso en su cautiverio, era un hombre libre. Le bastaba un gesto para ser liberado de su suplicio: unirse al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), dando la fórmula para elaborar pólvora. Su respuesta fue clara y valiente: “(mi libertad) a ese precio, no”. Espero que las páginas de este libro, que recomiendo ser leído con apertura de corazón, salden parte de esa deuda con nuestra historia y la verdad, y hagan mucho bien a nuestra Patria, en favor de la reconciliación, el reencuentro, la justicia y la paz.