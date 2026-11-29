COMPILACIÓN
EL DIARIO ÍNTIMO DEL PAPA FRANCISCO
VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ
(Debate – Madrid)
Lo primero que cuestiona el cardenal Víctor Fernández, en las primeras páginas de libro, es la lectura lombrosiana que hacían los medios de la gestualidad facial de Francisco. Recuerda, sin dar su nombre pero insinuándolo, que el día que recibió a Mauricio Macri con gesto adusto, Francisco se acababa de enterar de la muerte de una querida empleada en Santa Marta. El propósito del libro es abrir una ventana para conocer al Bergoglio menos evidente. La selección de anotaciones de su diario personal revela “sus estados de ánimo, sus alegrías y cansancios, sus crisis y sus preocupaciones más personales y sinceras”.
El libro reúne buena parte de las páginas que Bergoglio escribía intermitentemente y que van de 1992, año en que fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, a agosto de 2024, ocho meses antes de su muerte.
En muchos tramos aparece una fuerte autocrítica. “Vi cuántas veces me dejé llevar por sentimientos de desprecio, de envidia, de soberbia. Mucha vergüenza”, dice en 2010. “Tengo miedo. Me siento demasiado seguro”, escribe en 2001.
Las revelaciones más comentadas en estos días son las referencias al demonio. En el diario menciona tres ocasiones en las que estaba seguro de haber tenido un encuentro físico. La primera lo vio desde la ventanilla de un auto, impactado por sus ojos amenazantes y seductores. La segunda, entre los fieles, mientras celebraba misa. La última, ya siendo papa, cuando había vuelto a Roma desde Chile, después de conocer casos de abuso apañados por la cúpula eclesiástica.
Aparecen también los peligros mundanos. Se queja de su incapacidad de decir que no a muchos de los compatriotas que lo visitan y lo distraen de su tarea pastoral. También teme abusar de su poder y sentir curiosidad por aquello que lo aleja de su misión.
El único caso en el que identifica a un político con claridad es el de Angela Merkel. “La Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, pero que ahora se veía por los medios y por eso se tenía más conciencia”, apunta en 2015.
El libro se sumerge en pensamientos recurrentes a lo largo de las últimas tres décadas de vida de Francisco y presta particular atención a algunos de los documentos eclesiásticos que lo marcaron: Evangelii nuntiandi de Pablo VI, el documento de Puebla y el de Aparecida, cuya comisión de redacción presidió Bergoglio.
El diario íntimo del papa Francisco nos abre una valiosa puerta al mundo privado de un hombre excepcional. Recorremos el registro de sus perplejidades, sus flaquezas y sus esfuerzos por corregirlas. Al no estar destinadas a ser leídas por otros, en sus anotaciones hay una resonancia que revela la dimensión más humana, y más reservada, de su autor. Son los apuntes personales del guía espiritual que orientaba a millones de fieles mientras, por momentos, dudaba sobre el rumbo de su propia vida.
Los “espíritus”
Por Víctor Manuel Fernández
Bergoglio había heredado de san Ignacio de Loyola la preocupación por el «discernimiento de espíritus». Por eso estaba atento a lo que se movía en su interior y lo miraba de frente, tratando de seguir las mociones divinas y de purificar lo que no respondía al plan de Dios. En las redes sociales y ciertos blogs, algunos de sus enemigos han llegado a tacharlo de cínico, vacío de valores, falso. Pero en su Diario advertimos claramente el dolor que sentía ante sus mociones que podían desagradar a Dios, y vemos sus deseos sinceros de cultivar una vida interior que diera gloria al Señor.
Cuando descubrimos estos sentimientos inadecuados que lo acosaban, eso no nos habla mal de él, no afea la imagen que podamos tener de su corazón. Al contrario: esas cosas habitan en el corazón de todos nosotros; van y vienen, aunque intentemos disimularlas o ignorarlas. Son parte de la concupiscencia humana. Nuestra nobleza está en reconocerlas y rechazarlas, como veremos que él hacía constantemente.
*Fragmento.
PERFIL
Víctor Manuel Fernández es teólogo y cardenal, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fue rector de la Universidad Católica de Buenos Aires y estrecho colaborador de Jorge Bergoglio antes y durante su pontificado.
Daniel Dessein
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