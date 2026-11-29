Los “espíritus”

Por Víctor Manuel Fernández

Bergoglio había heredado de san Ignacio de Loyola la preocupación por el «discernimiento de espíritus». Por eso estaba atento a lo que se movía en su interior y lo miraba de frente, tratando de seguir las mociones divinas y de purificar lo que no respondía al plan de Dios. En las redes sociales y ciertos blogs, algunos de sus enemigos han llegado a tacharlo de cínico, vacío de valores, falso. Pero en su Diario advertimos claramente el dolor que sentía ante sus mociones que podían desagradar a Dios, y vemos sus deseos sinceros de cultivar una vida interior que diera gloria al Señor.

Cuando descubrimos estos sentimientos inadecuados que lo acosaban, eso no nos habla mal de él, no afea la imagen que podamos tener de su corazón. Al contrario: esas cosas habitan en el corazón de todos nosotros; van y vienen, aunque intentemos disimularlas o ignorarlas. Son parte de la concupiscencia humana. Nuestra nobleza está en reconocerlas y rechazarlas, como veremos que él hacía constantemente.

*Fragmento.