Submarino argentino en el ranking mundial de chocolate caliente

En la imagen compartida por Taste Atlas, el submarino se muestra en su forma inicial: una tableta de chocolate que iniciará su proceso de descomposición hasta dar lugar a una de las alternativas más nostálgicas de la Argentina. Su sencillez y su proceso que no acaba en la cocina, sino que empieza en la mesa del comensal, es lo que hace a su particularidad única. "El submarino es un simple chocolate caliente argentino que se sirve colocando una barra de cacao dentro de leche caliente y dejando que se derrita en la taza", explican desde Taste Atlas sobre la naturaleza de esta preparación.