El submarino argentino se consagró entre los mejores chocolates en taza del mundo, según Taste Atlas
El submarino argentino se destacó en el ranking mundial de chocolate caliente de Taste Atlas con 4,1 estrellas. Cómo se prepara este clásico de invierno, qué dijo la guía gastronómica y qué otras recetas del mundo aparecen en el recorrido con sus ingredientes y particularidades.
Resumen para apurados
- Taste Atlas posicionó al submarino argentino como el mejor chocolate caliente del mundo con 4,1 estrellas, valorando su preparación única al servirlo en la mesa.
- La bebida tradicional de invierno consiste en derretir una barra de cacao en leche caliente; superó a preparaciones reconocidas de Colombia, México e Italia.
- El reconocimiento internacional revaloriza la cultura de café argentina e impulsa su gastronomía típica como atractivo para el turismo culinario mundial.
El submarino es más una experiencia que se prolonga en el tiempo. Su preparación comienza ante el comensal, quien observa parte de la hechura de su infusión, participa en ella y ve cómo la barra oscura de cacao se desintegra en partículas más pequeñas que en muchas ocasiones se acumulan al fondo, formando una laguna pegajosa hacia el final de la taza. Un espectáculo cotidiano que recuerda a lo reconfortante del invierno, de la niñez y de las elaboraciones hogareñas. Para Taste Atlas, esta propuesta performática está entre las mejores del mundo.
Taste Atlas publicó su ranking de las recetas de chocolate caliente más destacadas del mundo, donde el submarino argentino se ubica en una posición de privilegio, según lo consignado en la publicación oficial de la guía. La mayoría de las opciones que aún no suman los votos suficientes se colocan junto a la especialidad argentina que suma 4,1 estrellas, teniendo el valor más alto de todo el listado.
Submarino argentino en el ranking mundial de chocolate caliente
En la imagen compartida por Taste Atlas, el submarino se muestra en su forma inicial: una tableta de chocolate que iniciará su proceso de descomposición hasta dar lugar a una de las alternativas más nostálgicas de la Argentina. Su sencillez y su proceso que no acaba en la cocina, sino que empieza en la mesa del comensal, es lo que hace a su particularidad única. "El submarino es un simple chocolate caliente argentino que se sirve colocando una barra de cacao dentro de leche caliente y dejando que se derrita en la taza", explican desde Taste Atlas sobre la naturaleza de esta preparación.
"La bebida es interactiva, nostálgica y especialmente popular en cafés y en casas durante los meses más fríos", señalaron desde la prestigiosa guía gastronómica que le dio 4,1 estrellas según la opinión de los lectores y asistentes. Entre los ingredientes de esta receta nombraron la barra de chocolate, la leche como componentes esenciales, el azúcar, la vainilla y hasta el cacao.
El ranking del chocolate caliente en el mundo según Taste Atlas
En el recorrido visual que acompaña la publicación, la propuesta argentina aparece junto a otras versiones tradicionales de distintos rincones del planeta que aportan texturas, aromas y costumbres bien distintas. Según las fichas de Taste Atlas, entre las preparaciones que integran el mapa compartido por la guía figuran:
- Chocolate santafereño (Colombia): figura con una puntuación de 3,9 y se sirve con queso blanco fresco que se ablanda en el calor de la taza, junto con chocolate, leche, canela y azúcar.
- Champurrado (México): aparece con 3,6 estrellas, se elabora combinando chocolate, masa, leche o agua, canela y piloncillo, y destaca por su textura espesa ideal para el desayuno o la tarde.
- Chocolate a la taza (España): se presenta como una versión espesa y de sabor marcado a cacao —elaborada con chocolate, leche, azúcar y almidón— pensada habitualmente para acompañar con churros.
- Chocolate caliente peruano (Perú): figura con calificación n/a, se asocia a climas fríos y ocasiones festivas, y se prepara con chocolate, leche, azúcar, canela y clavo de olor para potenciar la intensidad del cacao.
- Cioccolata calda (Italia): aparece con calificación n/a y se elabora con chocolate amargo, leche, cacao, azúcar y almidón para lograr una textura densa y sedosa, más cercana a un postre de cuchara que a una bebida habitual.
- Koko Samoa (Samoa): figura con calificación n/a y se prepara a partir de cacao local tostado, agua, azúcar, leche y vainilla, con un perfil terroso y profundo ligado a la tradición cacaotera de la isla.
- Tsokolate de batirol (Filipinas): aparece con calificación n/a y se hace disolviendo tabletas de cacao tablea en líquido caliente —con leche, azúcar y agua— y batiéndolo con el batirol hasta lograr espuma.
- Chocolate caliente vienés (Austria): figura con calificación n/a, combina cacao intenso con la tradición cafetera austríaca y suele coronarse con una capa generosa de crema batida, junto con chocolate, leche y azúcar.