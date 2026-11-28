Cuando el calor es intenso, el organismo debe realizar un esfuerzo adicional para regular la temperatura corporal. Por eso, entrenar en estas condiciones puede favorecer la deshidratación, el agotamiento físico e incluso un golpe de calor. Elegir los horarios adecuados, hidratarse y ajustar la intensidad de los ejercicios son algunas de las medidas que permiten disfrutar del movimiento sin exponerse innecesariamente.