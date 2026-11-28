Resumen para apurados
- Especialistas difundieron pautas para que la población realice actividad física segura este verano y evite golpes de calor ante las altas temperaturas.
- Sugieren entrenar temprano o al atardecer, hidratarse constantemente, vestir ropa clara y disminuir la intensidad ante síntomas como mareos o náuseas.
- Aplicar estas pautas previene descompensaciones graves y permite sostener hábitos saludables sin comprometer la salud durante las olas de calor estivales.
El verano suele ser una época en la que muchas personas buscan mantenerse activas, salir a correr, caminar o realizar rutinas de entrenamiento al aire libre. Sin embargo, las altas temperaturas pueden convertirse en un factor de riesgo para la salud si no se toman precauciones antes, durante y después de la actividad física.
Cuando el calor es intenso, el organismo debe realizar un esfuerzo adicional para regular la temperatura corporal. Por eso, entrenar en estas condiciones puede favorecer la deshidratación, el agotamiento físico e incluso un golpe de calor. Elegir los horarios adecuados, hidratarse y ajustar la intensidad de los ejercicios son algunas de las medidas que permiten disfrutar del movimiento sin exponerse innecesariamente.
Cuatro recomendaciones para hacer ejercicio en verano y evitar complicaciones por el calor
1. Elegir el horario y el lugar para entrenar
Una de las principales recomendaciones para hacer ejercicio durante el verano es evitar las horas de mayor temperatura. El mediodía y las primeras horas de la tarde suelen ser los momentos más desfavorables para realizar actividades físicas al aire libre, debido a la intensidad del calor y la exposición solar.
En cambio, entrenar temprano por la mañana o durante las últimas horas de la tarde puede ayudar a reducir el impacto de las altas temperaturas. En esos períodos, el ambiente suele ser más fresco y el esfuerzo que debe realizar el organismo para regular su temperatura es menor.
También es importante elegir espacios ventilados, frescos y, en caso de realizar actividad al aire libre, con sombra. Si las condiciones climáticas son extremas, una alternativa es trasladar la rutina a un ambiente cerrado que permita mantener una temperatura más confortable.
2. Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después del ejercicio
La hidratación es otro aspecto fundamental para entrenar en verano. Con el calor, el cuerpo pierde más líquidos a través del sudor, por lo que es necesario reponerlos para evitar que la deshidratación afecte el rendimiento y el bienestar físico.
Tomar agua antes de comenzar la actividad, durante la rutina y una vez finalizada ayuda a compensar esas pérdidas. Una pauta orientativa es beber entre 200 y 400 mililitros cada 20 o 30 minutos, aunque las necesidades pueden variar según la intensidad del ejercicio, la duración y las condiciones ambientales.
Además, conviene evitar las bebidas alcohólicas y moderar el consumo de aquellas que contienen estimulantes, como la cafeína, especialmente si se utilizan como sustituto del agua durante el entrenamiento.
3. Usar ropa liviana y proteger la piel del sol
La elección de la vestimenta también puede influir en la comodidad durante el ejercicio. Las prendas livianas, transpirables y de colores claros ayudan a facilitar la circulación del aire y a reducir la absorción del calor solar.
Las remeras de mangas cortas, los pantalones deportivos y el calzado adecuado para la superficie en la que se realiza la actividad son algunas de las opciones recomendadas para entrenar durante los meses más calurosos.
A su vez, es importante proteger las zonas del cuerpo expuestas al sol. El uso de protector solar y otros elementos de protección, como gorros, puede contribuir a reducir los efectos de la radiación solar durante las actividades al aire libre.
4. Reducir la intensidad y prestar atención a las señales del cuerpo
Las jornadas de calor extremo no son el momento indicado para exigir al máximo al organismo. Adaptar la rutina, disminuir la intensidad y optar por ejercicios más suaves puede ayudar a evitar complicaciones.
También se puede reemplazar el entrenamiento al aire libre por actividades en espacios climatizados, especialmente cuando las temperaturas son muy elevadas.
Los mareos, las náuseas y la sensación de debilidad son señales de alerta. Ante la aparición de estos síntomas, es necesario interrumpir inmediatamente el ejercicio, buscar un lugar fresco y comenzar a hidratarse. Si los síntomas son intensos, persisten o se acompañan de otros signos de alarma, es importante buscar atención médica.