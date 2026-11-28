Resumen para apurados
- Jimena Barón y Joaquín Levinton estrenaron un tema en "Es mi sueño" para presentarse como dupla, desatando el enojo del Puma Rodríguez por chicanas en la letra.
- La canción calificaba de aburridos a Rodríguez y Abel Pintos. Ante las quejas del venezolano por considerarlo una agresión, Levinton defendió la humorada como sinceridad.
- La consolidación de la "Doble J" añade fricción y dinamismo humorístico al jurado del certamen, perfilando nuevas tensiones en las próximas emisiones del programa.
Con un jingle que en mínimas reproducciones puede adherirse al cerebro hasta repetirlo incansables veces, Jimena Barón y Joaquín Levinton inauguraron su entrada a la reciente gala de eliminación de "Es mi sueño". Tomados de la mano y acoplados a la presentación de la artista, el cantante de Turf se coló en el ingreso de su compañera mientras un sonido animado comenzaba a escucharse en todo el estudio. El ciclo tomó el formato de los programas de juego y tribunas en el que la dupla se mostró como “superior” ante el resto de los jurados.
“Llegó la doble J” fue la presentación del nuevo tema de melodía y letra sencilla, que inició al mismo tiempo en que Guido Kaczka presentó a la jurado de Es mi sueño. “Con nosotros Jimena Barón, ¡ah! ¡Y Joaquín Levinton!”, advirtió el conductor sorprendido. En ese momento, tomados de la mano y en una coreografía que incluyó pequeños saltos y movimientos de brazos, la pareja celebró su canción en la que se advertía que la alegría “al fin había llegado”, mientras apuntaba a sus demás compañeros.
El jingle de la "Doble J" que enfureció al Puma Rodríguez
Recorriendo todo el escenario, Levinton hizo bailar al Puma Rodríguez segundos después de que el tema apuntara a que era “aburrido”. Desconcertados, el cantante venezolano y Abel Pintos oyeron el estribillo que enaltecía a la dupla y dejaba a un costado a los otros integrantes: “Llegó la doble J de la felicidad. Jimena y Joaquín ya están acá. Llegó al fin la alegría, el talento y el amor. Qué embole es el Puma y Abel mucho peor”, expresaba la pieza mientras Barón hacía énfasis con las manos para señalar a sus colegas.
Confundido, el Puma Rodríguez comenzó a hacer señas acompañadas de su expresión desencajada. Pronto dejó de aplaudir para compartir su disgusto: “Alta agresión. Mucha agresión”, expresó al escuchar la provocación. Levinton, por su parte, salió a defender la letra y respondió: “No es agresión, es sinceridad. Es objetividad”.
El cruce por la autoría del jingle de Barón y Levinton
Guido advirtió que en la composición había cierta agresión enredada, pero eso no impidió que quisiera escuchar la canción en bucle: “Es verdad que tiene eso del ‘embole’, pero ponelo de nuevo”. La melodía volvió a sonar e inmediatamente Levinton pasó al medio para continuar con su baile.
Luego la pareja volvió a su lugar cuando Kaczka advirtió que incluso los fanáticos del Puma Rodríguez celebraban la propuesta con aplausos. El intercambio continuó cuando el músico argentino se acercó para ofrecerle ayuda al cantante venezolano para sentarse. Todavía molesto por el contenido, el Puma le contestó: “Salí de acá, salí hipócrita”.
En medio del ida y vuelta, Rodríguez quiso saber quién estaba detrás de la letra y preguntó: “¿De quién es la autoría? ¿Quién es el responsable?”. Jimena aseguró que el trabajo había sido compartido, aunque el jurado insistió: ”Nosotros no, díganme uno".
Jimena Barón y Joaquín Levinton interpretaron "Es mi sueño" en gala de eliminación
Fue entonces cuando Levinton respondió: “Nosotros hacemos todo juntos, somos la Doble J”, una frase que terminó de definir la identidad de la dupla y generó risas en el estudio. Más adelante, durante la gala de eliminación, Barón y Levinton también compartieron el escenario para interpretar Es mi sueño. La presentación recibió una ovación del público, con aplausos y gritos que acompañaron el final.
La potencia vocal de ambos y la espontaneidad de su actuación se destacaron durante la velada, en la que también hubo elogios para la intervención de Jimena y un particular pasaje cantado por Joaquín.