Con un jingle que en mínimas reproducciones puede adherirse al cerebro hasta repetirlo incansables veces, Jimena Barón y Joaquín Levinton inauguraron su entrada a la reciente gala de eliminación de "Es mi sueño". Tomados de la mano y acoplados a la presentación de la artista, el cantante de Turf se coló en el ingreso de su compañera mientras un sonido animado comenzaba a escucharse en todo el estudio. El ciclo tomó el formato de los programas de juego y tribunas en el que la dupla se mostró como “superior” ante el resto de los jurados.