La falta de combustible y las decisiones que marcaron el vuelo

Uno de los testimonios que permitió reconstruir parte de lo sucedido fue el de Erwin Tumiri, técnico de aviación y uno de los sobrevivientes. En declaraciones a Infobae, relató que la compañía acostumbraba programar una escala técnica para reabastecerse en viajes de esa extensión, pero que en aquella oportunidad se decidió continuar directamente hacia Colombia.