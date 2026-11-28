A 10 años de la tragedia de Chapecoense: qué reveló la investigación del accidente aéreo.
Este 28 de noviembre se cumple una década del accidente aéreo que conmocionó al fútbol mundial. Las conclusiones de la investigación, los testimonios de los sobrevivientes y las causas judiciales que siguen abiertas.
Resumen para apurados
- A 10 años de la tragedia aérea de Chapecoense en Colombia, que dejó 71 muertos, las pericias ratifican que el siniestro se debió al agotamiento deliberado de combustible.
- El avión de LaMia omitió escalas para reabastecerse e ignoró alertas críticas; la tripulación no avisó a tiempo a la torre de control en medio de fallas operativas de la aerolínea.
- A una década del desastre que marcó la seguridad aérea regional, la Justicia mantiene abiertos tres procesos legales en Bolivia sin que existan sentencias definitivas.
Este sábado 28 de noviembre se cumplen 10 años de la tragedia de Chapecoense, uno de los accidentes aéreos más conmocionantes de la historia del fútbol. El siniestro ocurrió en Colombia, cuando el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia trasladaba al plantel brasileño, que se preparaba para disputar la primera final internacional de su historia.
La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de Bolivia, con destino al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Medellín. El viaje terminó en tragedia: el avión se estrelló en una zona montañosa del departamento de Antioquia y dejó 71 víctimas fatales y seis sobrevivientes.
Con el paso de los meses, las investigaciones reconstruyeron las circunstancias del accidente y determinaron que el agotamiento de combustible fue la causa central del siniestro. También identificaron decisiones operativas, omisiones y fallas en los procedimientos que contribuyeron al desenlace.
Qué pasó en el accidente aéreo de Chapecoense
El vuelo 2933 de LaMia trasladaba a 73 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación rumbo a Medellín, donde el equipo de Chapecoense debía disputar la final de la Copa Sudamericana. El avión, un AVRO 146-RJ85, terminó impactando en una zona montañosa de Antioquia.
El accidente provocó la muerte de 71 personas y dejó seis sobrevivientes, entre ellos tres futbolistas del club brasileño. La tragedia generó conmoción internacional y puso en el centro de la atención las condiciones en las que se había realizado el viaje.
Los primeros informes de la investigación ya apuntaban a una falta de combustible. Un análisis preliminar elaborado por especialistas colombianos y extranjeros advirtió que la aeronave había agotado sus reservas durante el trayecto.
La falta de combustible y las decisiones que marcaron el vuelo
Uno de los testimonios que permitió reconstruir parte de lo sucedido fue el de Erwin Tumiri, técnico de aviación y uno de los sobrevivientes. En declaraciones a Infobae, relató que la compañía acostumbraba programar una escala técnica para reabastecerse en viajes de esa extensión, pero que en aquella oportunidad se decidió continuar directamente hacia Colombia.
Tumiri recordó que había cargado combustible hasta Cobija y que, durante el vuelo, el ingeniero le informó que seguirían rumbo a Colombia sin detenerse. Según su relato, confió en que los responsables de la operación sabían cómo proceder.
La investigación final de la Aeronáutica Civil de Colombia, presentada en abril de 2018 después de 17 meses de trabajo, estableció que el avión intentó completar el recorrido con una cantidad de combustible inferior a la requerida por las regulaciones para ese trayecto.
Las alertas de emergencia y la falta de comunicación con la torre
Los resultados de la investigación también revelaron que la tripulación recibió alertas luminosas y sonoras que advertían sobre la situación crítica de combustible. Según los datos del informe final difundidos por ITV, las señales se registraron durante un período prolongado antes del impacto.
Los investigadores señalaron que la tripulación no optó por aterrizar en aeropuertos alternativos, pese a que había opciones más cercanas que Medellín. Entre las conclusiones se destacó que el vuelo continuó con el plan original aun cuando las condiciones comprometían la seguridad de la aeronave.
Además, las autoridades remarcaron que la gravedad de la emergencia no fue comunicada oportunamente al control aéreo. El jefe de investigación de la autoridad aeronáutica colombiana, Miguel Camacho, sostuvo que las alertas estaban diseñadas para advertir a los pilotos que debían actuar ante el bajo nivel de combustible, pero que no hubo una comunicación adecuada.
El informe también descartó que una falla mecánica, un sabotaje o un factor externo hubieran provocado el accidente. La conclusión central fue que el avión sufrió un agotamiento de combustible y quedó prácticamente destruido tras el impacto.
La situación financiera de LaMia y las causas judiciales
La investigación también expuso dificultades económicas que atravesaba la aerolínea LaMia. Aunque los integrantes de la tripulación contaban con experiencia y certificaciones médicas vigentes, la empresa registraba problemas financieros y atrasos salariales.
En el ámbito judicial, entre las personas señaladas en distintas actuaciones figuran Marco Antonio Rocha, propietario sobreviviente de la compañía, el exdirector general Gustavo Vargas Gamboa y Celia Castedo, imputada en Bolivia por presuntas irregularidades relacionadas con el plan de vuelo. El piloto Miguel Quiroga, quien también era copropietario de la aerolínea, murió en el accidente.
De acuerdo con lo informado por el abogado de Castedo, Samuel Durán, al diario boliviano El Deber, aún permanecen abiertos tres procesos judiciales: un laudo arbitral, una demanda civil y una causa penal en Bolivia. Ninguno de esos frentes cuenta con una sentencia definitiva, según lo señalado por el letrado.