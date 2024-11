El conmovedor relato de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense, a ocho años del accidente: “Soñé que sucedería”

“El día del viaje a la final, no pude sacar la pesadilla de mi mente. El sueño fue tan vívido. Estaba martillando en mi mente. Entonces le envié un mensaje a mi esposa desde el avión. Le dije que orara a Dios para que me protegiera de ese sueño. No quería creer que realmente iba a suceder. Pero le pedí que orara por mí”, agregó el ex defensor.