Una turista argentina de 36 años murió ahogada en una playa nudista: cómo ocurrió la tragedia
La víctima oriunda de Entre Ríos había llegado a Uruguay pocas horas antes junto a su pareja. El hecho ocurrió en la playa nudista Chihuahua, donde el servicio de salvamento solo opera los fines de semana en esta época del año.
Resumen para apurados
- Una turista entrerriana de 36 años murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua de Punta del Este tras ser arrastrada por el mar en un área sin guardavidas.
- Había llegado horas antes con su pareja. Otros bañistas intentaron rescatarla y le practicaron RCP, pero los médicos constataron su fallecimiento en la costa.
- El caso abrió debate por la falta de rescatistas en días hábiles antes de la temporada alta, mientras la fiscalía de Maldonado investiga las circunstancias.
Una turista argentina de 36 años murió ahogada este miércoles en la playa nudista Chihuahua, ubicada en el departamento de Maldonado, a 10 kilómetros de Punta del Este y a unos 130 kilómetros de Montevideo. La mujer, oriunda de la localidad entrerriana de Viale, ingresó al mar junto a su pareja pocas horas después de haber arribado a Uruguay para vacacionar.
El trágico episodio ocurrió alrededor de las 13:30, momento en que un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre dos personas con severas dificultades para salir del agua. Personal de la Prefectura Nacional Naval desplegó un operativo por tierra y por mar con el envío de una lancha de rescate. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que los bañistas ya habían sido retirados del mar.
Sin servicio de guardavidas en días hábiles
El accidente puso al descubierto un factor decisivo respecto a la seguridad en la franja costera de esa zona uruguaya en la antesala de la temporada de verano. Aunque el balneario cuenta con servicio oficial de guardavidas, los rescatistas únicamente cumplen funciones durante los fines de semana en esta época. Al haberse producido el hecho en un día laborable, la playa carecía de puestos de salvamento operativos al momento de la emergencia.
Ante la ausencia de personal especializado en la casilla de rescate, fueron los propios bañistas y personas presentes en el lugar quienes advirtieron el pedido de auxilio e intervinieron para sacar a la pareja. El acompañante de la víctima, un hombre de 36 años, logró salir del mar por sus propios medios tras levantar las manos para pedir ayuda, mientras que la mujer quedó atrapada en el agua e inconsciente.
Un testigo que trabaja en las inmediaciones del parador costero relató la rapidez con la que se desencadenó el desenlace en la orilla. "Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás", afirmó respecto al momento en que el hombre intentaba pedir auxilio antes de que su pareja se hundiera.
Las maniobras de rescate y la investigación judicial
Una vez en la arena, las personas que socorrieron a la turista le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica. Los profesionales de salud que acudieron al lugar continuaron con las tareas de RCP de forma intensiva, pero no lograron reanimarla y constataron su fallecimiento en el lugar a las 14:35.
El acompañante de la mujer sobrevivió al siniestro, pero debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano tras sufrir un severo cuadro de shock emocional. Las autoridades asistenciales brindaron atención médica de contención tras el traumático suceso.
La investigación del caso quedó radicada en la fiscalía de turno del departamento de Maldonado, a cargo del fiscal Sebastián Robles. El funcionario judicial inició las actuaciones correspondientes y ordenó las pericias de rigor para determinar las circunstancias exactas de la tragedia y la mecánica del hecho.