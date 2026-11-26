El trágico episodio ocurrió alrededor de las 13:30, momento en que un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre dos personas con severas dificultades para salir del agua. Personal de la Prefectura Nacional Naval desplegó un operativo por tierra y por mar con el envío de una lancha de rescate. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos constataron que los bañistas ya habían sido retirados del mar.