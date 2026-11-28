El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, con una agenda que contempla el tratamiento de 11 proyectos durante diciembre. Entre las iniciativas que buscará impulsar la administración de Javier Milei se destacan la reforma electoral, que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y el Presupuesto 2027.