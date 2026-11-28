El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: qué proyectos buscará aprobar el Congreso en diciembre
La agenda legislativa incluirá 11 iniciativas impulsadas por Javier Milei. Entre los temas centrales figuran la reforma electoral, la suspensión de las PASO, el Presupuesto 2027 y el denominado Súper RIGI.
Resumen para apurados
- Según informó el medio, el Gobierno de Javier Milei convocó por decreto al Congreso a sesiones extraordinarias en diciembre para tratar 11 proyectos clave.
- La medida rige del 1 al 31 de diciembre e incluye debates sobre la reforma electoral, la suspensión de las PASO, el Presupuesto y el denominado Súper RIGI.
- La agenda busca que el oficialismo logre acuerdos legislativos antes de fin de año para aprobar reformas estructurales durante el receso parlamentario.
El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, con una agenda que contempla el tratamiento de 11 proyectos durante diciembre. Entre las iniciativas que buscará impulsar la administración de Javier Milei se destacan la reforma electoral, que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y el Presupuesto 2027.
El llamado también incorpora otras propuestas de relevancia para el oficialismo, como el denominado Súper RIGI y un proyecto complementario de la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar y Apuestas en Línea.
La convocatoria quedó establecida mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que determina el período en el que funcionará el Parlamento durante el receso legislativo ordinario.
Cuándo comenzarán las sesiones extraordinarias del Congreso
De acuerdo con lo dispuesto en el decreto, las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados y del Senado comenzarán el 1 de diciembre y se extenderán hasta el 31 de ese mes.
Durante esas cuatro semanas, los legisladores deberán abordar los 11 proyectos incluidos en el temario oficial. De esta manera, el Ejecutivo definió los asuntos que buscará llevar al recinto antes de que finalice el año.
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