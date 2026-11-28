Guillermo Francella habló por primera vez de sus ganas de convertirse en abuelo
El actor habló sobre el presente sentimental de Nicolás y Yoyi, sus dos hijos, y confesó que le gustaría convertirse en abuelo. Sin embargo, dejó en claro que no piensa presionarlos y que la decisión dependerá exclusivamente de ellos.
Resumen para apurados
- En una entrevista en Urbana Play, Guillermo Francella reveló su deseo de ser abuelo, motivado por las ganas que expresaron sus hijos Nicolás y Yoyi de ser padres.
- El actor aclaró que no presiona a sus hijos para apurar los tiempos y valoró la felicidad de ambos en sus respectivas relaciones sentimentales y proyectos de vida.
- La declaración expone una faceta íntima del actor, anticipando una posible nueva etapa familiar que dependerá exclusivamente de las decisiones de Nicolás y Yoyi.
Guillermo Francella sorprendió al hablar de un deseo que tiene desde hace tiempo: convertirse en abuelo. La confesión tuvo lugar durante una entrevista en "Vuelta y Media", el ciclo que conduce Sebastián Wainraich por Urbana Play.
En una charla distendida, el actor se refirió al vínculo con sus hijos, a sus parejas y a la emoción que le genera observar cómo avanza la vida de las personas que forman parte de su entorno. “Están con ganas ambos de ser papás y yo de ser abuelo”, reconoció Francella, al compartir sus expectativas sobre una posible nueva etapa familiar.
La decisión de Nicolás y Yoyi, sin presiones
Durante la conversación, Wainraich quiso saber si el actor intentaba convencer a su hija para que tuviera un hijo. Francella fue contundente en su respuesta y descartó cualquier tipo de presión: su deseo de ser abuelo no significa que pretenda apurar los tiempos de Nicolás o Yoyi.
“No”, respondió inicialmente. Luego explicó que ambos atraviesan un buen momento en sus relaciones sentimentales y que están felices. “Están ambos en pareja, están felices, están bien. Pero bueno, después cada uno decidirá cuándo corresponde llevarlo a cabo”, agregó.
De esta manera, el protagonista de Casados con Hijos dejó en claro que, aunque la posibilidad de convertirse en abuelo lo entusiasma, respeta los tiempos y las decisiones personales de sus hijos.
La emoción de ver crecer a sus hijos y compartir sus alegrías
En otro tramo de la entrevista, Francella recordó una situación reciente que lo movilizó especialmente. Después de una función de teatro, llegó al cumpleaños de Nicolás, que estaba celebrando junto a sus amigos en el Zoom de la casa familiar.
El actor contó que decidió acercarse para observar el encuentro y se encontró con una escena que lo llenó de emoción: el cariño que los amigos de su hijo le demostraban.
“Me asomé. Y a saber, también fue hermoso porque a todos los conozco de que son así. Y fue hermoso ver el amor que hay para con él”, relató sobre aquel momento.
También mencionó que vive situaciones similares a través de Yoyi. Según explicó, algunas amigas de su hija comenzaron a ser madres y suelen compartirle fotografías de sus bebés, una experiencia que lo acerca todavía más a la posibilidad de convertirse en abuelo.
En ese punto, Wainraich recordó una frase del humorista Negro Fontanarrosa, a quien habían homenajeado días antes en Rosario: “No hay nada más lindo que llegue mi hijo y que los amigos se caguen de risa”.
Francella coincidió inmediatamente con esa reflexión y cerró con una respuesta que resumió su emoción como padre: “No hay nada más hermoso”.