Resumen para apurados
- Jesica Cirio decidió iniciar un negocio de importación en Argentina de indumentaria y cosmética tras alejarse de los medios para diversificar sus ingresos.
- La modelo dio a luz recientemente a su segunda hija y se retiró del foco público tras la viralización de videos con fajos de dólares vinculados a su expareja.
- El emprendimiento marca su transición definitiva al ámbito empresarial fuera del espectáculo, con el desafío comercial de introducir marcas no vendidas en el país.
Después de varios meses alejada de las redes sociales, Jesica Cirio tendría un nuevo proyecto empresarial. Tras el nacimiento de su hija Kimi, fruto de su relación con Nicolás Trombino, la modelo decidió incursionar en el negocio de la importación de productos y ya tendría dos rubros en la mira: la indumentaria de una reconocida marca internacional y las cremas coreanas.
La información fue revelada por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, de eltrece. Según contó, Cirio planea traer ropa de Y-3, una línea de lujo vinculada a Adidas, identificada por el logo de las tres tiras y que no se comercializa en Argentina.
“No se quiso quedar quieta, a pesar de que es millonaria. Es ambiciosa. Le hace falta porque el dinero, a la medida que lo gasta ella, se acaba en un momento”, comentó Iglesias.
La periodista también señaló que la modelo quiere probar suerte con la importación de cosméticos coreanos, aunque puso en duda el potencial de ese negocio por las diferencias entre los tipos de piel. “Ojo que las coreanas tienen distinta piel a nosotros. No sé si ahí la vas a pegar mucho”, advirtió.
Cirio dio a luz a Kimi el 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi. El nombre elegido para el bebé significa “noble” y “príncipe”. La modelo ya era madre de Chloé, fruto de su relación anterior con Martín Insaurralde.
Qué dijo el padre de Jesica Cirio sobre la polémica de los dólares
El nuevo emprendimiento se conoce meses después de que la modelo se alejara de Instagram, donde tenía millones de seguidores. Su salida de las redes se produjo luego de que se viralizara un video en el que se la veía mostrando dólares acomodados en bolsas herméticas, imágenes que generaron indignación entre los usuarios.
Semanas atrás, su padre, Horacio Cirio, habló sobre el escándalo en una entrevista con Baby Etchecopar por Radio Rivadavia. Consultado por los videos registrados en la casa de Martín Insaurralde y el patrimonio de su hija, respondió: “Yo escucho, miro, veo todo lo que pasan. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset. Ese era el patrimonio de ella en ese momento”.
Horacio también apuntó contra la madre de la modelo, de quien está distanciado desde hace años. “Les recomiendo, ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex en Lanús? Que Jesica la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí”, expresó.