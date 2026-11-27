Semanas atrás, su padre, Horacio Cirio, habló sobre el escándalo en una entrevista con Baby Etchecopar por Radio Rivadavia. Consultado por los videos registrados en la casa de Martín Insaurralde y el patrimonio de su hija, respondió: “Yo escucho, miro, veo todo lo que pasan. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset. Ese era el patrimonio de ella en ese momento”.