Fotos de lesiones, audios y una denuncia penal: los detalles del caso que sacude al fútbol sanjuanino
Lourdes Serignani expuso públicamente la presentación penal radicada en la UFI CAVIG, fotografías de sus agresiones y la orden de restricción de 300 metros; tras la difusión del caso, la institución deportiva dispuso su desvinculación inmediata
Resumen para apurados
- El Club Minero de San Juan expulsó al preparador físico Santiago López luego de que su expareja lo denunciara penalmente en la UFI CAVIG por violencia de género.
- La víctima difundió fotos de lesiones, audios y una perimetral de 300 metros, relatando agresiones físicas, acoso y amenazas durante un año de convivencia con el deportista.
- El club repudió los hechos y apartó a López de su plantel, mientras avanza la investigación judicial que definirá la situación penal del futbolista sanjuanino.
El Club Atlético Minero Argentino resolvió desafectar de sus funciones al preparador físico Santiago López, quien también se desempeñaba como futbolista en entidades locales como Sportivo Desamparados y Marquesado. La medida institucional fue adoptada luego de que su ex pareja, Lourdes Serignani, hiciera pública una denuncia penal en su contra por violencia de género, agresiones físicas y hostigamiento, respaldada con documentación judicial y registros de las lesiones sufridas.
La presentación legal fue tramitada el 30 de septiembre ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG de la provincia de San Juan. En ese marco, la Justicia dictó una resolución que prohíbe a López acercarse a menos de 300 metros de la víctima. Pese a contar con la medida cautelar, la joven decidió visibilizar lo ocurrido en sus redes sociales al manifestar su frustración porque el acusado continuaba con sus actividades cotidianas mientras ella afrontaba las secuelas del maltrato.
El testimonio de la víctima y las pruebas presentadas ante la Justicia
A través de publicaciones en su cuenta de Instagram, Lourdes difundió fotografías que evidencian marcas y hematomas en el rostro, los brazos y las piernas, además de un archivo de audio con maltratos verbales y piezas del expediente judicial. En su descargo, explicó que la convivencia de aproximadamente un año estuvo signada por conductas de control obsesivo sobre sus vínculos sociales, su vestimenta y sus redes sociales, sumadas a reiterados episodios de acoso telefónico y seguimientos personales.
Según la exposición de la denunciante, la violencia física alcanzó su punto más crítico durante una secuencia de tres días consecutivos. Durante esas jornadas, denunció haber sufrido empujones, tirones de cabello, golpes en la boca y ataques físicos que le produjeron diversas heridas. Además, indicó que el agresor provocó daños materiales en su vehículo, le rompió indumentaria y le sustrajo dinero.
En su relato, la víctima describió que al padecer un ataque de pánico durante las agresiones solicitó ayuda para contactar a su madre, momento en el que el denunciado se colocó sobre ella y le cubrió el rostro con una almohada. La situación cesó cuando la joven logró comunicarse con el padre de López para que se presentara en el domicilio y se lo llevara, lo que le permitió acudir a las autoridades judiciales e iniciar la causa penal.
La respuesta institucional del Club Minero y la situación del acusado
Ante la difusión pública del caso y el respaldo documental expuesto por la víctima, las autoridades del Club Atlético Minero Argentino emitieron un comunicado oficial para anunciar la expulsión de López del cuerpo técnico. En el escrito, la institución expresó su solidario acompañamiento a la denunciante y remarcó un enérgico repudio hacia cualquier manifestación de violencia verbal, física y de género.
Santiago López cuenta con trayectoria en el fútbol sanjuanino tras integrar los planteles de Sportivo Desamparados y Marquesado, además de su reciente labor como profesor de Educación Física en Minero. Hasta el momento, el deportista no ha realizado manifestaciones públicas respecto de la denuncia judicial