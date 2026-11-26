En su relato, la víctima describió que al padecer un ataque de pánico durante las agresiones solicitó ayuda para contactar a su madre, momento en el que el denunciado se colocó sobre ella y le cubrió el rostro con una almohada. La situación cesó cuando la joven logró comunicarse con el padre de López para que se presentara en el domicilio y se lo llevara, lo que le permitió acudir a las autoridades judiciales e iniciar la causa penal.