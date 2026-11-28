Resumen para apurados
- Los músicos Kazakova, Herstel y Pascual presentan hoy 'Cuerdas de tres mundos' en el Centro Cultural Virla de Tucumán para recorrer el repertorio musical de América Latina.
- El trío reúne a artistas de Rusia, Países Bajos y Argentina en violín, arpa y guitarra, acompañados por canto y danza para interpretar ritmos de ocho países de la región.
- La propuesta enriquece la agenda cultural de Tucumán al promover la integración multicultural a través de las cuerdas, en una cartelera que suma shows internacionales y peñas.
Tres instrumentos. Tres países. Un mismo lenguaje: la música.
Así se anuncia el concierto “Cuerdas de tres mundos”, que ofrecerán esta noche, desde las 21 y en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) Marianna Kazakova, Ineke Herstel y Daniel Pascual.
El nombre elegido hace referencia a los orígenes de cada artista: respectivamente, la violinista vino desde Rusia para radicarse en Tucumán desde hace años; la arpista es originaria de los Países Bajos y el guitarrista es argentino. Esa confluencia asegura que el encuentro sobre el escenario permitirá “compartir un viaje sonoro que atraviesa fronteras, tradiciones y culturas, entre tres universos musicales que dialogan a través de las cuerdas, combinando sensibilidades, sonoridades y formas de interpretar el mundo”.
El recital tendrá la participación especial de José Décima en voz y de Pedro Costa y María Julia Álvarez en danza.
“En esta noche tan especial presentaremos temas y ritmos de toda nuestra América Latina, un recorrido musical por la identidad y el alma de cada pueblo. El viaje pasará por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y la Argentina, con un repertorio que nos invita a viajar sin movernos de la butaca, a reconocer lo que nos une y a celebrar lo que nos hace únicos. Cada tema es un paisaje, cada ritmo una historia, cada melodía un puente entre culturas”, le dice Kazakova a LA GACETA.
Voz romántica
En tanto, la chilena Myriam Hernández regresa esa noche a las 21 y mañana a las 20 al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en la escala tucumana de su gira internacional “Tauro”, nombre elegido por el signo zodiacal de su nacimiento el 2 de mayo de 1965. También es el título de su onceavo disco de estudio, lanzado en 2024, ya que representaba “la fuerza, la personalidad, la determinación y el temperamento” del álbum, señaló la producción.
La baladista de América centra su carrera en el género romántico, aunque ha fusionado su estilo con aportes de la electrónica y referencias a los ritmos urbanos en una constante evolución.
Esta noche, junto con los temas de su última producción como “Nos lo hemos dicho todo”, “Invencible”, “Solo cuídate y adiós” y “Con los cinco sentidos”, la cantante repasará sus grandes éxitos de sus casi 45 años de carrera, como “Huele a peligro” o “El hombre que yo amo”.
Por las peñas
En el universo de las peñas folclóricas, sonarán los ritmos norteños argentinos. El Cardón (Las Heras 50) recibirá a Lourdes Brito, con Gero Solórzano, Ale González, Sol Villavicencio y Joaquín Ibañez como acompañantes; mientras que La Escondida (Migul Lillo 234) anuncia un sábado campero a cargo de Benjamín Jiménez, Juan Ángel, Miguel Aragón y Wakallas.
A su vez, Los Hijos del Canto será el número principal de El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda). El Bar Las Heras (Las Heras 312) recibirá a Los Menhires, Juan Pereyra el Zorzal y Santiago Barroso. En tanto, en La Casa de Yamil (España 153) habrá una batalla del humor entre Turrón Juárez, Willy Flores, Capuchón Gonzales y Los Bohemios.