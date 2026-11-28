“En esta noche tan especial presentaremos temas y ritmos de toda nuestra América Latina, un recorrido musical por la identidad y el alma de cada pueblo. El viaje pasará por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y la Argentina, con un repertorio que nos invita a viajar sin movernos de la butaca, a reconocer lo que nos une y a celebrar lo que nos hace únicos. Cada tema es un paisaje, cada ritmo una historia, cada melodía un puente entre culturas”, le dice Kazakova a LA GACETA.