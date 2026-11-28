Resumen para apurados
- El grupo La Jirafa presenta la última función de "La casa de los verduleros" a las 22 en CiTá Abasto de Cultura, para celebrar sus 35 años de actividad teatral en Tucumán.
- La obra, dirigida por Víctor Hugo Cortés tras sus talleres anuales, ofrece una puesta inmersiva sobre una familia local que intenta salvar su hogar de un remate hipotecario.
- El cierre de esta producción costumbrista coincide con una nutrida cartelera provincial que suma piezas como "Malquerida" y el sainete "Por las calles de Madrid".
El grupo teatral La Jirafa continúa los festejos por sus 35 años de actividad con la última función de “La casa de los verduleros”, la conclusión de los talleres “Actuar - una experiencia posible” que dictó Víctor Hugo Cortés durante este año. La obra se repondrá a las 22 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con las actuaciones de Alejandra Jurao, Verónica Sandruss, Sebastián Martínez, Karina Caldas, Nadia Slame, Diego Molina Franco, Ivanna Gutiérrez, Paula De Martino, Yacqui González, Pedro Carlino, Sergio Eduardo Suárez, Graciela Campos, Diego Juárez y -como artistas invitados- los actores profesionales Natalia Yapura, Mariela Casanova y Miguel Miranda, y la dirección del propio Cortés, autor además del texto.
En escena se cuenta la historia de los Perales, una familia tucumana del Abasto, que enfrenta la amenaza del remate de su vivienda. Con la hipoteca al cuello y el banco acreedor acechando, cada integrante se lanza a reinventarse en oficios y extravagantes emprendimientos para defender la casona, último bastión de identidad y memoria familiar.
“La propuesta reúne una serie de originales particularidades. En primer lugar, la puesta en escena se extiende a todo el edificio de CiTá, una vieja propiedad enclavada en el corazón del barrio de la Ciudadela, con el público compartiendo el mismo espacio que los actuantes, lo que la convierte en una propuesta de carácter inmersivo. La pieza se enmarca, a su vez, en el género costumbrista contemporáneo, al situarse en un espacio real y con un conflicto social vigente”, señala el director, para remarcar la actualidad del planteo en tiempos de precariedad económica.
Un clásico reversionado
A las 21.30, en la Sociedad Fancesa de Tucumán (San Juan 751) se repondrá “Malquerida”, la versión libre escrita y dirigida por Ricardo Salim de la obra original del premio Nobel español Jacinto Benavente. El texto inicial ha tenido adaptaciones al cine y fue puesto en escena en Tucumán en 1970, por el desaparecido Teatro Universitario de la UNT, dirigido por Boyce Díaz Ulloque.
El elenco está integrado por Sandra Virgolini, Martín Lombardelli, Luciana González, Sergio De Filippo, Claudia Fermoselle, Norma Aparicio, María José Manzur, Raúl Arizmendi, Felipe Arizmendi, Tomás Suárez, Rodrigo Palacios y David Coronel en actuaciones y Mariano de Filippo en canto, con el impulso de la Fundación Teatro Universitario en su cuarto estreno de la temporada y en coproducción con Sociedad Francesa y el Ente Cultural de Tucumán.
La acción transcurre en la Hacienda El Soto, muy cerca de un pueblo del interior, donde aparecen las pasiones encontradas de una mujer viuda, su joven hija y el nuevo marido de la madre, atravesados por el deseo, el amor y la muerte.
“Por las calles de Madrid”: sainete en Tafí Viejo
El Coro y el Ballet de La Casa de la Zarzuela presentará esta noche a las 21 y en la Sociedad Española de Tafí Viejo (avenida Leandro Alem 418), el sainete “Por las calles de Madrid”, basado en “La gran vía”, de Federico Chueca. El Ballet es conducido por Ana Laura Delgado, mientras que el acompañamiento en piano y la dirección general están a cargo de Ana María Ternavasio.
En la obra pasan personajes de las calles y barrios humildes de la capital española, que evidenciando los problemas sociales de la ciudad. Cuando el Gobierno anuncia la construcción de una avenida moderna y lujosa durante el siglo XIX, trasciende que se deberán demoler varias casas viejas; los vecinos entran en pánico y deciden organizarse para protestar y evitar su desaparición. El libreto tiene momentos icónicos del género, con situaciones de comicidad. Como invitados especiales intervienen Luis Diez, Imanol López Argañaraz y Sofía Ascarate.