El grupo teatral La Jirafa continúa los festejos por sus 35 años de actividad con la última función de “La casa de los verduleros”, la conclusión de los talleres “Actuar - una experiencia posible” que dictó Víctor Hugo Cortés durante este año. La obra se repondrá a las 22 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con las actuaciones de Alejandra Jurao, Verónica Sandruss, Sebastián Martínez, Karina Caldas, Nadia Slame, Diego Molina Franco, Ivanna Gutiérrez, Paula De Martino, Yacqui González, Pedro Carlino, Sergio Eduardo Suárez, Graciela Campos, Diego Juárez y -como artistas invitados- los actores profesionales Natalia Yapura, Mariela Casanova y Miguel Miranda, y la dirección del propio Cortés, autor además del texto.