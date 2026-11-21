El concepto de que el festival PLUM es más un encuentro de los amantes y expertos en el cine de animación que una competencia se confirma con la amplia grilla de actividades que tienen lugar en Tafí del Valle, por fuera de las proyecciones.
Esas propuestas paralelas no implica que se descuide el certamen artístico. Por el contrario, en las tres secciones en que se desarrolla habrá función de los cortometrajes seleccionados, para el disfrute del público y la atención del jurado. Tanto la categoría Internacional como Latinoamericana estarán en el Salón Marino desde las 18; mientras que la de Videoclips se desplegará en Kalo Pizzería a partir de las 21, como anticipo de una fiesta musical con bandas en vivo.
Una de las invitadas a la cuarta edición de esta fiesta es la chilena Bernardita Ojeda, quien describe para LA GACETA que en su país conviven “el talento, la formación y una industria con presencia internacional, con más estudios, más escuelas y más proyectos originales”. “Pero ese crecimiento que venimos registrando se cruza con una crisis de financiamiento y de público a nivel mundial: hay menos recursos, más competencia y audiencias más fragmentadas. Eso nos obliga a ser más estratégicos: apostar por proyectos con identidad propia, buscar coproducciones y pensar desde el inicio cómo llegar a la gente”, advierte la directora y fundadora del estudio Pájaro.
- ¿Hay una identidad latinoamericana en la animación?
- Más que una identidad única, veo una sensibilidad compartida: la lengua, referencias culturales cercanas y una tradición de contar desde la ilustración, la memoria y lo cotidiano. La región no es homogénea, y eso es parte de su riqueza. Nos une también el ingenio para sacar adelante los proyectos, la capacidad de surgir y el humor con que enfrentamos las crisis.
- ¿Qué falta entonces?
- Lo que debería unirnos más es la coproducción, pero hoy se ha visto frenada por la inestabilidad de los fondos, producto de decisiones políticas en varios países. En Chile existen el Fondo Audiovisual y el CNTV, pero están constantemente amenazados, y la incertidumbre dificulta planificar a largo plazo. También es fundamental que haya apoyo para estar en los mercados y festivales más importantes del mundo, porque ahí se construyen las alianzas. Un largometraje rara vez se financia solo con recursos locales, y la coproducción nos abre financiamiento, mercados y nuevas miradas. En Pájaro trabajamos así con proyectos como “Los carpinchos” y “Olivia y el terremoto invisible”, y la experiencia fue excelente.
- ¿La tecnología facilita abordar el género de la animación?
- Sí, y me sorprende cómo las nuevas tecnologías ayudan a que las estéticas sean más diversas. Hoy es mucho más fácil lograr una explosión realista, pero también para animar estéticas ilustradas que antes eran muy difíciles y caras. Eso nos da libertad para elegir el estilo que mejor sirve a cada historia, y no el que permite el presupuesto.
Mucho ingenio
“La identidad regional no pasa por una estética particular, una técnica o una forma única de narrar. En el subcontinente hay una enorme variedad, historias originales y miradas muy propias sobre el mundo. Lo que nos une son las condiciones en las que producimos: poca plata, equipos pequeños, mucho ingenio técnico y mucha autogestión. Buscamos caminos posibles e inventamos formas de producir. Esa manera de hacer también es identidad”, asevera la productora cordobesa Romina Savary.
La presidenta de la Asociación de Productores de Animación reivindica al género como “un lenguaje para contar historias de ficción, documentales o experimentales, en el cual la tecnología mejora y agiliza procesos con herramientas accesibles para muchas más personas que antes”. “Pero la tecnología no mejora una historia vacía de contenido o genérica. Lo más importante sigue siendo para qué hacemos animación y qué historias queremos mostrar. La técnica se aprende; lo que no puede faltar es tener algo para decir”, subraya.
Las realizaciones nacionales tienen un prestigio ganado: “son reconocidas a nivel internacional, aunque el apoyo que reciben es muy poco apoyo comparado con las películas de acción en vivo. Hoy es un momento difícil para todo el sector, porque el fomento nacional cayó drásticamente. Lo positivo es que las provincias están creando sus propias herramientas con programas como los de Mendoza, Córdoba, Salta o Río Negro, e institutos de cine locales que estimulan la cooperación, pero el apoyo tiene que ser mayor porque los presupuestos son altos”.
La agenda de hoy: propuestas especiales
La actividad matutina del festival PLUM de hoy en Tafí del Valle se centrará en el Museo Jesuítico de La Banda, donde desde las 9 habrá una conferencia a cargo del uruguayo Piero Sabini; seguida una hora después por el taller “Compostaje de fotogramas”, de Ana Comes y orientado a la animación experimental para adultos. Por la tarde, a las 14, el ilustrador Alexis Moyano estará en el Salón Marino donde se realizarán las proyecciones de los cortos en competencia para dictar un curso para 30 personas, con el apoyo de Staedtler Argentina; mientras que a las 20 Ezequiel Torres dará la charla “The Animation Meeting NOA”. Al aire libre, desde las 15, Clarisa Lea Place capacitará en guión en la peatonal de la villa. En el Punto PLUM (avenida Belgrano al 200) tendrá lugar una feria gráfica entre las 16 y las 19. Otra actividad especial tendrá lugar en Kalo Pizzería con un show musical con El Chango y las Flores, Olita y los Monos Cromáticos y Alberto Germanó.