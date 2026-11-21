La agenda de hoy: propuestas especiales

La actividad matutina del festival PLUM de hoy en Tafí del Valle se centrará en el Museo Jesuítico de La Banda, donde desde las 9 habrá una conferencia a cargo del uruguayo Piero Sabini; seguida una hora después por el taller “Compostaje de fotogramas”, de Ana Comes y orientado a la animación experimental para adultos. Por la tarde, a las 14, el ilustrador Alexis Moyano estará en el Salón Marino donde se realizarán las proyecciones de los cortos en competencia para dictar un curso para 30 personas, con el apoyo de Staedtler Argentina; mientras que a las 20 Ezequiel Torres dará la charla “The Animation Meeting NOA”. Al aire libre, desde las 15, Clarisa Lea Place capacitará en guión en la peatonal de la villa. En el Punto PLUM (avenida Belgrano al 200) tendrá lugar una feria gráfica entre las 16 y las 19. Otra actividad especial tendrá lugar en Kalo Pizzería con un show musical con El Chango y las Flores, Olita y los Monos Cromáticos y Alberto Germanó.



